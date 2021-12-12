第11屆台灣小姐外景泳裝賽　林佳蘭、何妮臻榮獲冠亞軍

▲第11屆台灣小姐外景泳裝賽成績出爐。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

第11屆台灣小姐外景泳裝比賽，於桃園市復興區羅浮溫泉展開，12日成績出爐，前三名分別由佳麗林佳蘭、何妮臻、駱嫣拿下。大會主席潘逢卿表示，台灣小姐選拔是樹立台灣新女性風範，歷屆台灣小姐在不同領域各有成就，桃園市議員朱珍瑤就是第二屆台灣小姐。

觀旅局長楊勝評表示，台灣小姐外景泳裝比賽，於甫開幕的羅浮溫泉舉辦，而羅浮溫泉湯池是戶外大眾池，遊客泡湯時需著泳裝，台灣小姐外景泳裝比賽在此選拔，參賽佳麗在溫泉池畔走秀，如同另類宣傳羅浮溫泉之美。

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為舒緩參賽佳麗比賽的緊張情緒，市府特別在賽前安排參訪角板山行館、小烏來風景特定區，並入住小烏來山莊、山水奇異民宿、復興青年活動中心等特色住宿，也藉此機會宣傳復興區景點。

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿表示，第11屆台灣小姐選拔報名佳麗有清大、交大的高材生，也有歐洲留學生，更有選美比賽冠軍、校園女神、金鐘獎入圍最佳女配角、網紅、節目主持人、老師…等，還有台美混血、台越混血，也有一對太魯閣族雙胞胎，甚至還有2位聾啞美女也來參賽，可說是歷年來最具代表性的一屆，明年1月17日在台北圓山飯店的總決賽勢必競爭激烈。