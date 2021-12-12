尪摟嫩妹甜蜜合唱一見鍾情　正宮爆氣衝上台當眾掌摑！激烈畫面曝

記者葉睿涵／綜合報導

印尼一名人夫最近瞞著妻子，和年輕女子在咖啡館的舞台上牽手合唱《一見鍾情》，沒想到竟意外被正宮當場抓包，氣得她立刻衝上台猛賞丈夫耳光。影片在網路曝光後瞬間引起瘋傳與網友熱議。

據Tribun News等外媒報導，從影片可見，人夫當時正與穿著白色低胸上衣搭配熱褲的辣妹合唱歌曲《一見鍾情》，2人不斷深情對視牽手，還一度摟腰搭肩，氣氛甜蜜膩人。

▲印尼一名人夫因為與年輕女子在台上合唱情歌而被妻子當眾掌摑。（圖／翻攝自IG／video_medsos）

就在2人唱得起勁之時，男子的妻子竟意外見到了這一幕，讓她瞬間氣炸，直接衝上台推開膩在一起的二人。她給了丈夫一巴掌後，對著丈夫一頓狠打猛踹，還與年輕女子在台上對質了起來。

在場的所有人都嚇壞了，就連樂手也不知所措地停下演奏。這時，一名男子上台攔住了憤怒的正宮，並將她請下台，而丈夫則繼續在台上高歌，和他一起唱歌的女子也露出了尷尬的微笑。

影片在網路曝光後，瞬間吸引了不少網友觀看與瘋傳。許多網友紛紛指責丈夫不應不顧妻子感受，在外拈花惹草，「真的沒有一個妻子會不吃醋」、「這太過分了，很值得暴怒啊」。

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