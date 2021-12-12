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德國國會建議「深化與台交流」　請願委員會：共享民主自由價值

▲▼德國聯邦議院（德國國會）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國聯邦議院。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林11日專電

針對民眾請願要求與台灣建交，德國國會請願委員會之前通過決議，建議政府重新評估對台政策，深化與台灣的交流。

德國民眾克羅茲堡（Michael Kreuzberg）2019年5月向國會提出請願，要求政府與中華民國（台灣）建立外交關係。連署人數超過5萬人立案門檻後，請願委員會在12月舉辦公聽會，邀請官員列席說明。

當時德國外交部主管亞洲的官員席格孟特（Petra Sigmund）說，台灣與德國共享民主和自由價值，雙方在經貿、文化等領域互動頻繁，德國正計劃擴展對台關係。隨後這件請願案被擱置。

今年9月德國舉行大選，新國會的請願委員會於12月9日通過決議，朝野政黨除了左派黨（Die Linke）之外都投贊成票，建議德國政府深化與台灣的交流，並決定將請願案轉給外交部和國會各黨團。

決議文表示，德意志聯邦共和國1972年與中華人民共和國建交後，遵守所謂的「一個中國政策」，排除與台灣維持外交關係的可能。然而德國支持與台灣進行密切的政治、經濟和社會交往，擴大與台灣的合作符合德國和歐洲的利益。

請願委員會認為，「鑑於快速變動的國際情勢，德國政府應重新評估對台政策」，包括承認台灣為主權國家，以及德國及歐洲聯盟（EU）與台灣深化交流與合作的各種可能性。

駐德國代表處對德國請願委員會通過決議表示歡迎，感謝議員支持強化台德關係，樂見德國政府給予正面回應並落實。

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