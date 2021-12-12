批柯文哲切割柯昱安網軍爭議　簡舒培酸：有民眾黨證就不用查？

▲柯昱安被爆是網軍。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導指出，在日前請辭民眾黨文宣部主任一職的柯昱安，手握5組帳號在PTT發文帶風向，對此，台北市長柯文哲表示，如果媒體要講柯昱安怎樣，當事人就出來自己開記者會應付媒體的詢問，台北市議員簡舒培則酸，如果柯昱安是民進黨籍，「柯文哲不會繼續要求一人一信要民進黨給交代嗎？」

簡舒培表示，柯昱安不論任職在市府或是民眾黨黨團副主任，都是柯文哲任命，領的都是政府的預算，人民的血汗，領國家薪水的「柯昱安」當柯文哲的網軍，這樣合理嗎，「被抓到了，柯文哲只要柯昱安說清楚，就想逃避責任？」

簡舒培批評，柯文哲指控別人花錢養網軍，拿不出證據，現在自己的網軍被抓到了，柯文哲卻說是個人問題，揮出次元刀切割，撇清自己責任，如果柯昱安是民進黨籍，柯文哲不會繼續要求一人一信要民進黨給交代嗎，「還是因昱安有民眾黨黨證，遇到自己人就不用查，柯文哲果然恥力無限！」

對於網軍爭議，柯昱安11日受訪強調，個人沒有使用任何公務資源、黨務資源來操作網軍，他個人也不是網軍，「歡迎檢調單位針對我個人或是相關單位做調查，歡迎大家來調查，我個人不是網軍」。

柯昱安表示，「smartanko」最初確實是他所創，但在2017年的時候就沒有在使用該帳號，所以就把它借給一位朋友，「大家可以看到，中間有3年左右時間這個帳號沒有任何動靜」。

柯昱安說，一直到今年他的朋友使用這個帳號發文，前幾天接到記者電話才去跟朋友求證，原來他有拿帳號發文，似乎因為IP紀錄跟其他幾個帳號是一樣，所以被PTT站方揪出來是分身帳號被停權。

「這位朋友是2014年共同參與選戰志工的柯粉。」柯昱安表示，他和那位朋友都是在外面發傳單的志工，他會在上面發一些幫柯文哲、民眾黨辯護的文章，我覺得是非常稀鬆平常的，他不是網軍。

針對柯昱安被爆料是網軍，柯文哲表示，他主張公開透明，如果媒體要講柯昱安怎樣，當事人就出來自己開記者會應付媒體的詢問，這樣就好了。

「不要劃錯重點。」柯文哲說，像這種事情還是要先查證，一個人有好幾個帳號一定有，今天要抱怨或是希望國家改進的，不可以用國家的預算養一批網軍，每天在網路上發布假消息、打擊政敵，這才是我們要譴責的。