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國中女走路腳開開　竟是鄰居阿公「硬插2小時」塞100元

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲小方遭鄰居阿公指侵。（示意圖，與本事件無關／取自pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

台東一名國中女學生小方（化名）日前走路的姿勢異常，總是「雙腳開開」的，小方母親察覺異狀後，請師長幫忙關心情況，最後由校護問出真相，原來是小方遭鄰居阿公楊男指侵2小時，花蓮高等法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處楊男有期徒刑3年8月。

根據判決書內容，75歲的楊男平時在回收二手家電，小方和妹妹常會到他家協助修理冰箱，收取100至200元做為報酬，楊男也時常送蔬果給小方家。

小方母親有天發現，小方走路時雙腳會異常張開，也莫名多了一些零用錢，但詢問後未果，才請求校方協助關心，平時對小方照顧有加的校護在多次追問下，才驚覺小方遭到楊男指侵。

小方表示，在2019年5月間，某天楊男以要拿菜為由叫她進家門，結果進到客廳後就被拉進房間，強行脫下褲子和內褲，她尖叫反抗後又被摀嘴，強制進行指侵，撫摸其胸部並拉她的手碰觸楊男下體、時間長達2小時，直到聽到垃圾車的聲音，楊男才塞了100元給她要求她不要告訴媽媽。

不過因為小方驗傷時處女膜完整，楊男堅持否認犯行，辯稱是因小方母親先前向他借錢遭拒，才聯合小方誣陷他。

法官依照小方、證人證詞，參考小方出現急性壓力及有創傷後壓力的鑑定報告，且有小方繪製出楊男住處臥室簡圖等依據，認定楊男犯行，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處楊男有期徒刑3年8月。

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