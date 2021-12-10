好市多也賣！6款GODIVA冰淇淋「致癌物超標」　70.6公噸急停售

▲黑巧克力碎牛奶巧克力冰淇淋。（圖／取自godiva官網）

記者嚴云岑／台北報導

知名巧克力品牌GODIVA旗下冰淇淋產品，使用的刺槐豆膠遭驗出一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」超標，食藥署接獲歐盟食品及飼料快速預警系統（RASFF）通報後，已要求業者暫停販售，共有6項產品、合計70.6公噸庫存受影響，GODIVA店面與好市多均已自主停售。

依據食藥署公布資訊，環氧乙烷（ETO）超標的6項產品分別為「黑巧克力碎牛奶巧克力冰淇淋」、「比利時黑巧克力冰淇淋」、「黑巧克力碎草莓冰淇淋」、「香草味可可冰淇淋」、「黑巧克力碎焦糖咖啡冰淇淋」以及「巧克力起司蛋糕冰淇淋」。

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食藥署表示，此次回收事件是因香港食安中心接獲RASFF通報，指出Godiva冰淇淋產品使用的刺槐豆膠驗出「環氧乙烷（ETO）」超出歐盟限量標準，因此主動聯絡輸入業者「香港商歌帝梵亞洲有限公司」，要求依食品安全衛生管理法第7條第5項規定主動停止販售。

▲好市多也賣！6款GODIVA冰淇淋驗出「致癌物」 70.6公噸急停售。（圖／食藥署提供）

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，環氧乙烷是無色、可燃、高反應的化合物，經常用於抗凝劑製造上，為國際癌症研究中心（IARC）公布的一級致癌物，若工作中長期暴露，會增加罹癌風險、中樞神經病變等危害，但由於歐盟尚未公布超標數值，因此對人體影響尚不明瞭。

食藥署表示，環氧乙烷並未核准作為我國食品原料使用，農藥中也不得驗出殘留。食藥署查詢輸入系統，發現業者在109年1月1日至110年12月9日，共輸入6項產品計約89.8公噸，目前仍有70.6公噸庫存，效期介於2022/10/31-2023/3/31，原廠將啟動回收作業。

食藥署表示，業者若未依規定完成回收，將可依《食安法》第47條，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，情節重大者亦可廢止登錄。