少女自拍裸照外流！男收到秒轉PO臉書：求上車　下場慘了

▲黃男收到少女裸照，轉貼臉書社團求上車挨告。（示意圖／免費圖庫negativespace）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

黃姓男子今年8月於即時通訊軟體「Telegram」群組，收到一張少女裸照，並轉發到臉書社團發文寫道「求上車」，隨後，當事少女看到貼文，發現自己的裸照被轉發，立即報警。對此，台北地檢署日前偵結，考量黃男坦承犯行，依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》罪，給予黃男緩起訴，但要求支付公庫2萬元、上法治教育課程4小時。

據了解，少女2020年間透過交友軟體結識男友，並在交往期間自拍裸照傳給男友，不料，2人分手後，裸照卻在網路上傳開。直到今年8月，黃男於「Telegram」群組收到少女的自拍裸照，便到專門求色情猥褻影像的臉書社團PO出裸照，並寫道「求上車」。

結果，少女見狀，直接到PO文下方回文表示，那是違法取得的照片，要求不要再散佈，所以整個留言串靜悄悄，並沒有司機開車；此外她也隨即向警方報案，員警循線查到黃男，並移送台北地檢署偵辦，全案因而曝光。

對此，黃男到案坦承犯行，表示照片是在「Telegram」群組收到的，並提供自己的手機作證。台北地檢署偵結全案，考量黃男坦承犯行，依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》罪，給予黃男緩起訴，但要求支付公庫2萬元、上法治教育課程4小時。至於少女前男友以及其餘可能的散佈者，檢方已鎖定對象擴大偵辦中。