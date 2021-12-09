　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女自拍裸照外流！男收到秒轉PO臉書：求上車　下場慘了

男生,電腦,上班族,工作。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲黃男收到少女裸照，轉貼臉書社團求上車挨告。（示意圖／免費圖庫negativespace）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

黃姓男子今年8月於即時通訊軟體「Telegram」群組，收到一張少女裸照，並轉發到臉書社團發文寫道「求上車」，隨後，當事少女看到貼文，發現自己的裸照被轉發，立即報警。對此，台北地檢署日前偵結，考量黃男坦承犯行，依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》罪，給予黃男緩起訴，但要求支付公庫2萬元、上法治教育課程4小時。

據了解，少女2020年間透過交友軟體結識男友，並在交往期間自拍裸照傳給男友，不料，2人分手後，裸照卻在網路上傳開。直到今年8月，黃男於「Telegram」群組收到少女的自拍裸照，便到專門求色情猥褻影像的臉書社團PO出裸照，並寫道「求上車」。

結果，少女見狀，直接到PO文下方回文表示，那是違法取得的照片，要求不要再散佈，所以整個留言串靜悄悄，並沒有司機開車；此外她也隨即向警方報案，員警循線查到黃男，並移送台北地檢署偵辦，全案因而曝光。

對此，黃男到案坦承犯行，表示照片是在「Telegram」群組收到的，並提供自己的手機作證。台北地檢署偵結全案，考量黃男坦承犯行，依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》罪，給予黃男緩起訴，但要求支付公庫2萬元、上法治教育課程4小時。至於少女前男友以及其餘可能的散佈者，檢方已鎖定對象擴大偵辦中。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
獨／本土+0破功！　北市年輕女確診
Google全球發4.5萬元！　員工、實習生人人有
王少偉交往有大忌！一觸犯「就分手」　許藍方曝：他沒有安全感
快訊／陳修將交保畫面曝！　喊：司法會有公道
快訊／永和逆子「殺父分屍」遭移送！　低頭不發一語
回憶沒了！　76年「老字號產品」將停產
男大生傳「少女裸照」求上車！　下場慘了
快訊／逆子弒父「砍手腳」倒水溝　若無其事回家畫面曝
472億史上最大詐貸「潤寅案」定讞！　王音之判27年、楊文虎
甜美韓星三度吸毒被抓　主張無罪：遭監禁脅迫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳修將20萬交保！檢：明送抗告書狀　最快下周重開羈押庭

100元買自助餐回家嫌有臭酸味　悍女發飆油雞便當狠甩闆娘身上

釋放蘇大媽否則聯結車撞列車...台鐵又遭恐嚇　107處平交道警戒

快訊／交保畫面曝！陳修將喊：司法會有公道　快步離開法院

前房仲賣「小白機」洩1.75億筆個資　受害名單赫見扁馬蔡3元首

快訊／高雄透天陽台竄火！　爺孫受困屋內2度灼傷送醫

快訊／永和逆子「殺父分屍」移送地檢署！　頭低低不發一語

「警察來了怎麼辦」　婦人和詐騙集團對話曝...她還補上員警照

少女自拍裸照外流！男收到秒轉PO臉書：求上車　下場慘了

快訊／涉虐殺小三！陳修將20萬元交保停押　檢擬提抗告

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

陳修將20萬交保！檢：明送抗告書狀　最快下周重開羈押庭

100元買自助餐回家嫌有臭酸味　悍女發飆油雞便當狠甩闆娘身上

釋放蘇大媽否則聯結車撞列車...台鐵又遭恐嚇　107處平交道警戒

快訊／交保畫面曝！陳修將喊：司法會有公道　快步離開法院

前房仲賣「小白機」洩1.75億筆個資　受害名單赫見扁馬蔡3元首

快訊／高雄透天陽台竄火！　爺孫受困屋內2度灼傷送醫

快訊／永和逆子「殺父分屍」移送地檢署！　頭低低不發一語

「警察來了怎麼辦」　婦人和詐騙集團對話曝...她還補上員警照

少女自拍裸照外流！男收到秒轉PO臉書：求上車　下場慘了

快訊／涉虐殺小三！陳修將20萬元交保停押　檢擬提抗告

投資客注意！內政部修法「預售屋禁換約」　最重罰5千萬

陳修將20萬交保！檢：明送抗告書狀　最快下周重開羈押庭

100元買自助餐回家嫌有臭酸味　悍女發飆油雞便當狠甩闆娘身上

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

柯建銘曝范雲衰到第一次做莊請吃飯　林秉樞打電話說要來

與社區共融、共榮！　華光基金會鼓勵身障者進入社區自立生活

Karencici辣洩「腿根+超兇蜜臀」！　揪男友甜產「愛的結晶」

先別管聖誕老人了！變裝「鰲拜」免費玩六福村　麗寶打造最大聖誕城

新庄剛志驚嘆新洋投很強　喜歡甘特長髮模樣「剪掉好可惜」

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

社會熱門新聞

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

永和分屍監視器追消失行李箱　伴屍9天肢解丟水溝

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

永和無頭屍涉毒品案　警方回應了

應召小姐可接白人！　警搗炮房看到「神祕液瓶」傻眼

即／逆子弒父「分屍塞行李箱」！監視器畫面曝

即／永和逆子「弒父分屍」倒排水溝…找到頭顱

即／台南藍皮列車事故　男子遭撞擊當場慘死

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

更多

最夯影音

更多
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面