他花3千元「買比特幣」　炒到爽買藍寶堅尼！真實身價保密到家

▲美國電腦工程師彼得（Peter Saddington）熱愛投資比特幣。（圖／翻攝臉書Peter Saddington）

記者吳美依／綜合報導

2011年，美國電腦工程師彼得（Peter Saddington）花費不到115美金（約新台幣3千元）購買45枚比特幣，未料幣值持續飆高，甚至在7年內暴漲32萬倍。他不願透露自己目前擁有多少比特幣，但近日又購入一輛價值20萬美金（新台幣約555萬元）的藍寶堅尼，花錢毫不手軟，透過虛擬貨幣致富的故事，也再度引發話題。

彼得當年發現比特幣暴跌90%，幣值剩不到3美金（約新台幣83元），專注研究一個月後，決定趁機投資，「身為一名技術專家，以及熱愛透過新技術冒險的人，我認為這非常吸引人。」他2018年受訪時透露，自己多年來每周五固定購入比特幣，截至當時已經買下超過1000枚。

▲彼得不願透露自己目前擁有多少比特幣。（圖／翻攝臉書Peter Saddington）

彼得如今成為中古車資訊技術公司VinWiki首席技術長，還經營2個介紹虛擬貨幣的YouTube頻道。他透露，把藍寶堅尼託運到府的工作人員「直接收了比特幣」，「對我來說，這是一個很好的行銷工具，也是很好的話題。」

根據網站Coinmap，全球目前有近2萬個線上或實體店面，可以使用虛擬貨幣購物。但是，藍寶堅尼經銷總經理弗里傑里奧（Pietro Frigerio）解釋，該公司實際上不接受虛擬貨幣，「我們只是會自行透過支付服務完成交易，為比特幣擁有者提供便利服務。」

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