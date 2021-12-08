火辣正妹Outlet當眾「運動」！炸出美尻酥胸　網暴動：血壓扛不住

▲辣妹在Outlet廣場健身大秀好身材。（圖／翻攝自YouTube－워니gawonaa）

實習記者徐敬璇／綜合報導

擁有火辣上圍與身材的南韓YouTuber「워니gawonaa（音譯，萬尼）」，常穿著性感的貼身運動服到各地拍攝健身影片，在海邊、公園、圖書館都能看見她的身影，每部影片都吸引數十萬甚至百萬人觀看。最近她上傳了一部在Outlet邊逛街邊運動的影片，若隱若現的酥胸和翹臀，讓路人看得目不轉睛，網友也暴動直呼，「Outlet的每個人都流鼻血了吧！」

萬尼6日以「在新鞋店衝刺」為題，上傳一部身穿低胸上衣、緊身瑜珈褲去Outlet逛街的日常影片。影片中可見，她穿著灰色連帽外套，頭髮用鯊魚夾夾出公主頭，拉鍊只拉到胸口，隱約露出事業線和北半球，下半身則穿著貼身瑜伽褲，S型的曲線相當火辣。

▲萬尼看上了一雙橘色運動鞋。（圖／翻攝自YouTube－워니gawonaa）

萬尼抑制不住即將購買新鞋的喜悅，連目光都無法被一旁的精品商店街吸引，直奔運動用品店，活潑模樣像個天真的小女孩。在運動用品店試穿鞋款時，還不忘用小碎步、深蹲的動作來測試鞋子的合腳性。

精挑細選挑後她終於到一雙心儀的亮橘色運動鞋後，等不及回家便直接在廣場中換上，並在廣場中開始做深蹲運動，傲人雙峰合盤托出，渾圓的蜜桃翹臀更是直接挺出相當誘人，讓路過的人都忍不住多看幾眼。

▲在廣場運動的萬尼讓路人看的目不轉睛。（圖／翻攝自YouTube－워니gawonaa）

影片一曝光，網友紛紛激動留言，「非常謝謝妳在星期一上傳這部影片」、「店裡的男人發現你之後視線都沒離開過」、「我的理想型就是這種去逛街會先看運動鞋的女人」、「經過的每個人都流鼻血了吧」、「才星期一就讓人血壓升高」、「這屁股太厲害了，敲碗練臀的教學影片」。