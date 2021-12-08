　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

叫聲太銷魂！火辣女客整骨影片爆紅　網羞：這聲音我給幾霸分

▲▼ 0

▲女客忍不住哀嚎。（圖／翻攝自《TikTok》/atchiropractic）

實習記者丁玟華／綜合報導

民眾因工作關係，長期久坐或站立導致骨頭位移，造成肩頸痠痛，除就醫之外，有時會選擇按摩或推拿來舒緩痠痛。越南近日就有一名整骨、推拿師在網路上分享「按摩療程」，沒想到因女顧客叫聲太銷魂而爆紅。

越南河內市清宣區的一間物理治療診所「at chiropractic」，近日在《TikTok》上發布一則按摩療程的影片。從影片中可看見，一名穿著黑色深V短洋裝的長髮女顧客，雙腿打開坐在按摩床上，露出白皙的長腿，身材十分火辣，接著推拿師快狠準的在腰窩進行按摩，讓害怕搔癢的女顧客忍不住痠痛發出「銷魂」的哀號聲。

影片一發布，立刻引發網友暴動，「不知道這種工作有沒有職缺」、「薪不薪水不重要，重要的是我想學點技術」、「哪裡應徵」、「想轉行了」、「可以告訴我怎麼拿到證照嗎」、「這樣引人犯罪啊」、「這聲音我給100分」。

@atchiropractic

Ai học nghề k ? ##atchiropractic ##sidface ##trend ##chiropractor ##chiropractic ##xuhuong

♬ Metamorphosis - Danilo Stankovic

據了解，「at chiropractic」今年五月開始在《TikTok》發布影片，除了會分享整骨知識，也常發出顧客的治療短片，且女顧客通常是身材火辣，穿著貼身上衣、短裙的年輕女性，因此在短短半年間就吸引80萬粉絲追蹤，宣傳相當成功。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
特斯拉是無辜的！女駕駛停店門車格被Call移車　檢舉人曝光
百萬網美被男友「射到眼睛」！　崩潰示意圖：黏起來了
永和無頭屍！　高大成分析兇手「2手法」：熟人犯案
快訊／行刑式槍決新店爸　帽T殺手14:40抵台
老闆吸人妻母乳被打死　她偵訊「嚇到噴奶」
他「吃海鮮泡麵」心肌梗塞！　5族群要小心
小玉慘了！賣換臉A片　百萬賓士休旅被拍賣
快訊／永和分屍案附近「電塔燒起來」！濃煙狂竄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

叫聲太銷魂！火辣女客整骨影片爆紅　網羞：這聲音我給幾霸分

公司要求1人捐550元幫老闆買禮物　他怒：那肥貓收入是我5倍

雙胞胎「1人吃素1人雜食」！　12週人體實驗結果出爐

美術系男大生「自畫像」爆紅　師見「本尊」打槍：只能給0分

月入26萬開豪車！賓士男母胎單身嘆「女孩沒眼光」　網見手指秒懂

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

叫聲太銷魂！火辣女客整骨影片爆紅　網羞：這聲音我給幾霸分

公司要求1人捐550元幫老闆買禮物　他怒：那肥貓收入是我5倍

雙胞胎「1人吃素1人雜食」！　12週人體實驗結果出爐

美術系男大生「自畫像」爆紅　師見「本尊」打槍：只能給0分

月入26萬開豪車！賓士男母胎單身嘆「女孩沒眼光」　網見手指秒懂

只有半年！預售實價登錄破6萬件　全年總銷估破兆

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！　震驚接拍片通知：為什麼是我

傳播妹愛上司機「狂接客賺100萬」齊私奔：迷戀他的尺寸！網急勸退

小蜘蛛確定演傳奇舞王！模仿蕾哈娜「黑絲襪Ｍ字腿熱舞」被翻出

「虎年熊大日曆」讓2022天天都療癒！兔兔、莎莉擴香石也超欠收

不想年後變「胖虎」！營養師教腰瘦5招：飯前這動作超重要

Omicron病毒顯微鏡下真實面貌曝光　表面呈皇冠狀刺突蛋白

Omicron有「免疫逃脫特性」　學者：籲高風險族群打第3劑

LIVE／蔡英文親自號召「台灣隊」　下令全黨1218站出來

「吃咖喱飯有屎味」！　男星遭廠商回嗆：你嘴巴有大便

新奇熱門新聞

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

雙胞胎1人吃素1人雜食！12週人體實驗結果曝

挖出12年耳屎　少女驚：我聽到了

月入26萬開豪車！賓士男嘆「女孩沒眼光」

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

公司要求幫老闆買禮物　他怒：那肥貓收入是我5倍

10歲女童當大老闆！創玩具公司「首月賺進500萬」

火辣女客整骨「叫聲太銷魂」影片爆紅

妙齡女怕懷孕　只肯肛交還是生啦

22歲女正妹創業失敗！拍農村生活意外爆紅

正妹店員打掃到一半...隨歌嗨舞　老闆進門傻眼

口愛風婚紗照！這想法竟來自新娘媽

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

更多熱門

相關新聞

拍抖音出車禍　女大笑把好友甩出車外

拍抖音出車禍　女大笑把好友甩出車外

英國19歲女子娜塔莎(Natasha Graham)想當網紅，才剛考到駕照就危險駕駛拍攝TikTok影片，讓一名朋友在她開車時抓著引擎蓋，結果拍到一半發生車禍，朋友當場被飛拋出去，造成對方腦出血、顱骨骨折，後來被送到加護病房接受治療。

下個移工引入來源國是泰國　勞長許銘春：細節確認完畢將會公布

下個移工引入來源國是泰國　勞長許銘春：細節確認完畢將會公布

牠榮登英2021抖音冠軍　挑戰障礙吸1.8億次觀看

牠榮登英2021抖音冠軍　挑戰障礙吸1.8億次觀看

她PO網揭性侵怒喊噁心　按摩師入監又被起訴

她PO網揭性侵怒喊噁心　按摩師入監又被起訴

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

關鍵字：

tiktok按摩越南

讀者迴響

熱門新聞

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面