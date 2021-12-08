叫聲太銷魂！火辣女客整骨影片爆紅　網羞：這聲音我給幾霸分

▲女客忍不住哀嚎。（圖／翻攝自《TikTok》/atchiropractic）

實習記者丁玟華／綜合報導

民眾因工作關係，長期久坐或站立導致骨頭位移，造成肩頸痠痛，除就醫之外，有時會選擇按摩或推拿來舒緩痠痛。越南近日就有一名整骨、推拿師在網路上分享「按摩療程」，沒想到因女顧客叫聲太銷魂而爆紅。

越南河內市清宣區的一間物理治療診所「at chiropractic」，近日在《TikTok》上發布一則按摩療程的影片。從影片中可看見，一名穿著黑色深V短洋裝的長髮女顧客，雙腿打開坐在按摩床上，露出白皙的長腿，身材十分火辣，接著推拿師快狠準的在腰窩進行按摩，讓害怕搔癢的女顧客忍不住痠痛發出「銷魂」的哀號聲。

影片一發布，立刻引發網友暴動，「不知道這種工作有沒有職缺」、「薪不薪水不重要，重要的是我想學點技術」、「哪裡應徵」、「想轉行了」、「可以告訴我怎麼拿到證照嗎」、「這樣引人犯罪啊」、「這聲音我給100分」。

據了解，「at chiropractic」今年五月開始在《TikTok》發布影片，除了會分享整骨知識，也常發出顧客的治療短片，且女顧客通常是身材火辣，穿著貼身上衣、短裙的年輕女性，因此在短短半年間就吸引80萬粉絲追蹤，宣傳相當成功。