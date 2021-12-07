18歲男跑到田中央「下秒詭異脫褲」！路過民眾當場嚇傻

▲阿傑突然在農田終將褲子脫下 。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台南報導

台南一名男子「阿傑」（化名）日前在某處菜園，突然將生殖器露出，讓附近經過的民眾全都看傻了眼，趕忙報警處理。對此，台南地院審理後，依法判其拘役30日，得易科罰金。

判決指出，18歲的阿傑今年10月某天下午5時許，突然在台南某個巷弄對面的菜園，公然將自身褲子脫下，將生殖器裸露出來，以此公然為猥褻行為，誇張的行徑讓當時經過附近的民眾直接傻眼，嚇得趕忙報警，而警方到場後，直接將阿傑以現行犯逮捕。

阿傑被捕後，坦承確實有於上開時間、地點裸露生殖器官，且與目擊證人之證述相符，又有錄影畫面截圖可參、其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，阿傑不思自製，為滿足一己私慾，於不特定多數人可共見共聞之場所，公然進行裸露性器官供人觀覽之猥褻行為，欠缺尊重他人之觀念，並破壞社會善良風俗，也可能造成目擊者心理上的不適。

法官考量，阿傑被捕後坦承犯行，其裸露性器官之時間、地點、裸露時間長短、教育程度為高中畢業，現無業、居無定所、家庭經濟狀況勉強維持等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。