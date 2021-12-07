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首次！台灣ETC新南向跨出第一步　最快2025年「落地泰國」

▲▼台灣ETC落地泰國。（圖／遠通）

▲泰國政府投入333億建設兩大高速公路。（圖／遠通）

記者李宜秦／台北報導

高速公路ETC行之有年，遠通電收今日宣布好消息，台灣ETC將落地泰國，最快2025年完工，泰國針對兩大高速公路投入台幣333億元，並與遠通合作，將台灣著名的高速公路電子收費經驗移植到泰國高速公路。

遠通電收表示，已與泰國BGSR聯營集團簽約合作新建高速公路M6/M81案，將提供創新的電子收費系統與交控系統整合設計、建置與輔導維運，以更智慧的交通管理解決泰國長久以來面臨的塞車之苦，預計最快2025年完工。

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遠通電收執行董事兼總經理張永昌表示，2021年是ETC國家隊新南向的一大步，本次與泰國的合作案是台灣系統整案輸出的第一例。台灣零接觸交通改革經驗，將成為泰國建構自由流(free-flow)ETC的借鏡，以及為該國智慧交通(ITS)發展計畫佈局。

▲▼台灣ETC落地泰國。（圖／遠通）

▲▼台灣ETC將落地泰國。（圖／遠通）

▲▼台灣ETC落地泰國。（圖／遠通）

遠通電收表示，台灣高速公路每日擁有高達320萬輛次的車流量以及近1,600萬筆交易量，推行電子收費已行之有年，並創下三項世界第一：第一個國道系統全面電子收費國家、第一個全面轉換成無柵欄電子計程收費國家、以及以長達926公里的計程收費路網位居世界第一。

台灣ETC系統交易正確率高達99.9％、可收費成功率達99.97％為世界翹楚。ETC國家隊在多國廠商之激烈競爭中脫穎而出，取得泰國的國家建設重大標案。台灣國道多車道自由流的建設經驗可提供世界各國有力參考，讓世界看見台灣智慧交通科技的能量。

遠通電收指出，透過ETC大數據而衍生的智慧城市應用，更足以作為東南亞各國的借鏡對象，透過交通大數據的分析與應用，整合每日數以萬計的車流量及交易量應用於交通管理，有效提升當地創新交通科技應用，智慧化管理與服務升級。

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