營造無菸酒檳榔環境　南投縣深入社區輔導成立防制組織

▲響應世界檳榔防制日，南投縣政府深入社區、營造無菸酒檳榔環境（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為響應「123世界檳榔防制日」，南投縣長期致力於菸酒檳榔整合危害防制工作，今年已輔導19社區團體，以多元化方式進行宣導，深入社區、部落，結合當地有力人士及團體，積極推動並成立自主性菸酒檳榔防制組織，並找出有使用菸酒檳榔兩種行為以上的高危險群，並協助轉介至醫療院所戒治，期盼營造「無菸酒檳榔」環境。

南投縣衛生局指出，根據相關研究，同時有嚼食檳榔、吸菸及酗酒者，罹患口腔癌的機率是一般人的123倍，為提醒民眾檳榔危害，我國自民國86年起訂定「12月3日」為「世界檳榔防制日」。

縣府衛生局長陳南松表示，南投縣今年共輔導19個社區及團體成立菸酒檳榔防制組織，其中有4個社區團體及1個原鄉部落已能自主性推動，除獨立運作年度防制措施，也結合在地文化特色，共辦理15場衛教宣導活動，以及5班菸酒檳榔戒治班，參加人數共47人，其中完成減量或戒治有14人。

陳南松提醒民眾，檳榔子即使不含任何添加物，也屬第一類致癌物，呼籲有嚼食檳榔習慣者應及早戒除，並定期至醫療院所進行口腔黏膜檢查；目前政府補助30歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年可免費做一次口腔黏膜檢查，歡迎縣民多加利用，醫療院所名單可至衛生局網站（醫療資源-癌症篩檢及複診醫療院所）查詢。



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