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台中巡佐撞車「陰莖3度燙傷無法行房」　怒提國賠52萬結果曝

▲▼ 性愛,調情,男女。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲台中巡佐撞車「陰莖3度燙傷無法行房」 怒提國賠52萬結果曝。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者游瓊華／台中報導

台中市一名派出所陳姓巡佐108年騎乘機車行經黎明路時，為閃避前方車輛，撞上路旁水泥斜坡，摔車受傷。陳男以市府養工處未設置三角錐或警示燈為由，怒提國家賠償52萬6514元，其中包括28萬多元的精神慰撫金，原因為「陰莖三度燙傷，致夫妻無法行房，身心痛苦異常」。台中地院判決台中市政府養護工程處應賠償陳男10萬7678元，全案可上訴。

陳姓巡佐提出國賠，當中包括請醫療及醫療照護用品及膳食費用12萬988元、看護費3萬3600元、計程車資1萬890元、機車維修費1萬6330元、財物損失3萬210元、薪資損失2萬6496元，且因陰莖三度燙傷，致夫妻無法行房，身心痛苦異常，請求慰撫金28萬8000元等，共計52萬6514元。

不過，台中市養工處表示，陳姓巡佐撞擊位置是道路紅線外側，和人行道及車行道路等公有公共設施之設置或管理沒有關係；而該處斜坡並非養工處所設置，非屬公有公共設施，斜坡在側溝位置，非人車行走路線，高度也沒有高於人行道，客觀上不致妨礙交通安全，設置至今無用路人騎車跌倒意外或反應設計不良，這起事故是該名巡佐未注意車前狀況才會發生。

法官認為，陳姓巡佐承認當時係因前方車輛速度減慢，才往右行駛欲超車等，故陳姓巡佐與養工處應該各負7成及3成責任，依此比例判養工處需給付10萬7678元給陳姓巡佐。

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