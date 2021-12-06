虎年借風水能量開財運！正西方開運擺件神龍龜　化煞招財提升正能量

▲虎年想招財開好運，易經財經專家陶文建議，可在「對」的方位放上「神龍龜」擺件，借風水能量助一臂之力。（圖／時報出版提供）

記者洪菱鞠／綜合報導

2022年即接到來，新的一年想化小人為貴人、提升公司執行力，除了調整自我與團隊文化，易經財經專家陶文在新書《2022虎年開財運賺大錢》提供風水布局法，如何透過風水能量提升成功率，以及在後疫情時代掌握創業機會，以下精選內文作為開運參考。

作者：陶文

摘自：時報出版《2022虎年開財運賺大錢》

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●精選書摘

疫情的破壞，疫情的影響，讓整個社會都在轉變。2022年人們所面對的是破壞後的重建，即便有少數的行業因為疫情而受惠，隨著後疫情時代的來臨，也需要進行調整和優化。這個時候，人們最需要的就是魄力與勇氣，除了自信心之外，可以借助風水布局的方式，提升空間中「暗貴人」的能量，以及組織再造的決心與執行力。

「飛星風水派」中有一顆星曜被認為是凶星，那就是「七赤破軍星」，也被稱為「小人星」，代表的是口舌、官訟、是非和小人，因此一直以來都不受風水專家們的喜愛，恨不得除之而後快。事實上，「七赤破軍星」有其正向的一面，雖然肅煞之氣頗盛，卻也有破壞重建所需要的魄力，因此是創業家、企業顧問、律師、醫師和軍警將帥們的守護星。

翻手為雲，覆手為雨。「七赤破軍星」就是這樣的星曜，布局得當就是披荊斬棘的霸氣之星，反之則成為了「小人、盜賊星」，你要哪一種？「七赤破軍星」五行屬金，色赤紅，號稱「肅煞星」，先天位置在「正西方」，具有遇吉則吉，愈凶更凶的星曜特質。

2022年的風水開運策略「七赤破軍星」回到先天的位置「正西方」，流年星和本位星重疊的結果，「七赤破軍星」的特質就更加強大。對於後疫情時代而言，這是老天爺賜予的極大福氣，破壞後的重建，不能只靠意志力與蠻力，還需要風水磁場的借力使力。

藍色、黑色是居家和辦公室「正西方」的忌諱色系，黃色、大地色、白色和金黃色是絕佳的旺運色系。適宜擺放黃水晶、虎眼石、鈦晶與神龍龜，提升「七赤破軍星」的正能量。自然是最好的風水，因此開

運擺件也最好以自然材質為佳。另外，建議擺放特製的「小羅盤」（內含九星、廿四山、先後天卦與六十四卦的「三合、三元小羅盤」）。

▲陶文新書《2022虎年開財運賺大錢》。（圖／時報出版提供）

★民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。

