500度「地獄雲」瞬間煮沸大腦！新研究揭龐貝城居民「肉體蒸發」慘況

▲赫庫蘭尼姆古城（Herculaneum）位於維蘇威火山山腳下。（圖／翻攝自美聯社）

圖文／CTWANT

過去考古學家以為，義大利維蘇威火山（Mount Vesuvius）在西元79年的大噴發中，摧毀龐貝（Pompeii）城並「緩慢嗆死、燙死或活埋居民」的假設，如今可能要被推翻。最新研究發現，火山釋放出的塵埃與氣體最多只需要17分鐘就殺死城內2,000位居民，其溫度之高甚至足以「讓大腦沸騰、將肉體蒸發」。

綜合外媒報導，由義大利巴里大學（University of Bari）、美國國家地球物理與火山研究所 (INGV) 和英國地質調查局(British Geological Survey)所組成的聯合團隊，在赫庫蘭尼姆古城（Herculaneum）發現一具年約40至45歲男性的血紅色骨骸。

除死者生前的鮮血將骨骸染成明亮鮮紅色外，研究團隊對這名男性死亡地點距離海岸僅有幾步之遙也感到相當好奇，雖然赫庫蘭尼姆在維蘇威火山山腳下，勢必難逃死劫，不過龐貝城距離火山還有10公里遠距離，但兩座城鎮居民的部分死亡姿勢的相符程度，讓團隊好奇「是什麼原因讓居民在短時間內遇難？」

INGV 高級研究員以賽亞 （Roberto Isaia）指出，由於居民們大多以日常生活姿勢死亡，不太可能像過去假設的「緩慢窒息而死，或因缺氧失去行動能力再遭燙死與活埋」會出現的死亡樣貌，加上這名男姓骨骸的出土，讓研究團隊傾向於「居民是瞬間死亡」的。特別是龐貝遺址現場仍有一些真絲或羊毛衣物碎片，這些紡織物的燃點大約在攝氏130至150度之間，有違過去居民是因攝氏高達300多度的火山氣體奪命說法。

▲團隊推算，當時居民只有不到2分鐘的逃亡時間。（圖／翻攝自美聯社）

團隊依據各項資料所建構的模型發現，維蘇威火山所噴出的氣體由二氧化碳、氯化物與火山玻璃顆粒組成，其溫度雖僅略超過攝氏100度，但濃密的火山氣體足以讓人類在短時間內窒息，而當時的噴發時速最高可達724公里，「足以在17分鐘內席捲整個龐貝城」，而根據模型推測，如果居民想逃出生天，就必須在2分鐘內逃走。

團隊以最新出土的死者為例，這名可能是協助救難的士兵或逃難的男子，先是遭時速100公里的火山氣體包圍，隨後因高達攝氏500度的「地獄雲 (infernal cloud)」烤熟瞬間死亡，然後大腦與血液立刻沸騰，肉體也被蒸發，最後只留下臉朝上的骨骸。

類似的案例也出現在2018年，同樣出土於赫庫蘭尼姆古城的25歲男性骨骸，當時的研究團隊從他「玻璃化的腦部」推測，男子大腦先是因火山氣體的極端高溫液化，隨後又經歷快速冷卻，才轉變為類似玻璃的物質。

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