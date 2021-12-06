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遭偷拍私密照！醒來被還被載到摩鐵「逼壞壞」　她崩潰掙扎：不要

▲桃園市楊姓男子去年12月間在桃園區某涼亭見少女獨自一人，上前搭訕竟伸出狼爪竟撫摸大腿與下體處強行猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲林男用偷拍的私密照片，逼迫花花與自己發生關係。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／基隆報導

一名林姓男子因為與女友人「花花」（化名）有糾紛，竟然就偷拍對方手機裡的私密照片、對話紀錄等，以此威脅對方和他發生性關係，而儘管遭到對方拒絕，林男仍是強硬性侵了對方。對此。基隆地院審理後，依法判其3年6月徒刑、7月徒刑。

判決指出，林男先前約花花在對方住家附近吃消夜，等到用餐完畢後，佯稱說要載對方回家，卻趁著對方睡著時，將車子開往新北萬里的海邊，並於車上偷偷用手機拍攝花花手機中，含有身體隱私部位的照片、與他人的LINE對話截圖。等到花花睡醒之後，林男就將車子開往基隆某家汽車旅館，接著又基於強制性交之犯意，在明知道對方無與其性交之意願的情況下，向對方宣稱自己握有她的私密照片、對話截圖等翻拍照片，要求對方跟自己發生性行為。

花花得知後，立刻表明不願意與林男發生關係，並且不斷伸手推拒反抗他，但林男卻仍是對其強行性侵。誇張的是，林男之後又將翻拍的照片，張貼在臉書的公開社團，而之後又把翻拍照片傳給花花，恐嚇花花說，你要這樣對我，我也不客氣了」、「你放心，我會把所有照片都上，我會讓妳出名」。其恐嚇的行徑，讓花花心生畏懼，擔心林男危害自己安全，嚇得趕忙報警。

林男被捕後坦承確實有與花花發生性行為，但其也辯稱，自己並無強制性交犯行，聲稱當時兩人是兩情相悅。不過，花花證稱，「當時林男說要找我聊天，要我陪他吃消夜，之後我以為他會送我回家，但我醒來卻發現我在海邊，我睡著的過程中他還偷看我的手機，我醒來之後，他也只跟我說帶我去一個地方，他帶我到汽車旅館，說他不會對我怎樣，我問他為什要偷拍我的手機，爭執中，我的手機被他搶走，他要我跟他發生性行為，我有跟他說不要，但他說了很多可怕的話，我想說我如果要保護自己，就要配合他，才能保住一條命。」

花花也證稱，「他很兇的質問我，問我要不要跟他做男女朋友與性行為，我說不要，他說如果不要，就要把內容PO上網讓大家都知道，爭執過程他拉我的左手試圖強制性交，我也試圖搶回手機，之後他性侵得逞，他又說如果我不當他女朋友，他會讓我的朋友發生意外。」而花花也表示，自己在過程中有不斷反抗，但林男卻沒有停止。

雖然林男矢口否認犯行，但法官勘驗各項證據後發現，林男之後有傳送訊息和花花道歉，「先跟你抱歉了」、「如果有傷害了你，請你原諒」、「記得原諒我」、「我快瘋了」等語，如果兩人的性行為有得到花花同意，為何林男要傳送訊息尋求原諒。

對此，法官認為，林男的行徑已經讓花花身心受創，考量其智識程度、家庭經濟狀況、未婚有兩個小孩等一切情狀後，依犯無故以照相竊錄他人非公開之活動、言論、談話、身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日。又犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。又犯散布竊錄他人非公開活動電磁紀錄罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日。又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑7月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日。

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