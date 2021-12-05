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老闆道歉了！台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

▲▼再漲！台南阿堂鹹粥一碗要200元　網傻：我的媽呀。（圖／翻攝Google地圖）

▲台南阿堂鹹粥。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南知名的「阿堂鹹粥」是觀光客必吃項目，但日前業者突然宣佈漲價，魚肚、魚皮鹹粥從180元漲到200元，其餘綜合鹹粥漲到140元，整間店漲價約10元至20元，「抱歉，阿堂表示扛不住」。

阿堂鹹粥位於中西區圓環邊，專賣虱目魚料理，是在地人及觀光客必訪的小吃。業者日前在臉書發文表示，魚貨原物料等一切食材價格跟雲霄飛車一樣直直往上衝，迫不得已才調整價目表，要將店內的菜單更新，「抱歉，阿堂表示扛不住」。

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▲▼台南阿堂鹹粥一碗要200元　網傻：我的媽呀。（圖／翻攝阿堂鹹粥）

▲台南阿堂鹹粥漲價。（圖／翻攝阿堂鹹粥）

網友看完紛紛留言，「我乖乖的去吃悅津就好」、「原物料上漲，店家撐不住調漲價格是合理，但如果原來料下跌是不是也能調降價格，民眾也撐的很辛苦」、「台中虱目魚肚才賣70」、「貢盤啊的店」、「我可以去吃完後，洗碗抵債嗎？」

也有網友在PTT轉發表示，「沒差，觀光客愛吃而已」、「本地人誰吃這間，一群盤子」、「將軍吃魚肚粥 一碗才80還是整塊的」、「是可以不吃這間，但會影響其他店家跟進」、「9年前我記得分別是90跟130，那時不少人嫌貴」、「我的媽呀，一碗200」、「魚皮粥兩百？？是腔棘魚皮嗎」、「很敢漲，反正還是會有人買單」

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