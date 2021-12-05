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真的很會！慢食節原汁原味移師台北　分享台東慢生活飲食文化

▲▼最受遊客喜愛、獲日本金獎肯定的「台東慢食節」首次移地至台北華山文創園區舉辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

最受遊客喜愛、獲日本金獎肯定的「台東慢食節」首次移地至台北華山文創園區舉辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

最受遊客喜愛、今年10月甫獲日本2021 GOOD DESIGN AWARD金獎肯定的「台東慢食節」，首次走出，4日至5日兩天移地至台北華山1914文創園區舉辦，現場有30組「很會」種田、「很會」料理、「很會」生活的台東慢食店家，帶來台東最具代表性的米糧、花果、海鮮、禽肉與發酵料理。

▲▼最受遊客喜愛、獲日本金獎肯定的「台東慢食節」首次移地至台北華山文創園區舉辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，台東慢食節由「產地到餐桌」推動「食在地、吃當季」及環保永續的理念，經過幾年的經營醞釀，已成為台東「慢經濟」最好的體現，歡迎各地旅客從料理認識台東，並分享台東的慢生活與多元飲食文化。

「台東慢食節」自2017年開始舉辦，從國際慢食運動核心理念「優質、純淨、公平」出發，鼓勵在地料理人與小農，挖掘特色食材和飲食文化，透過料理訴說地方風土與生活。活動中完全不使用任何一次性餐具，攤商發揮創意運用自然素材為食器，大會也提供餐具租借、特製洗碗台等服務，讓每位參加者在享受野餐慢生活的過程中，同時做到垃圾減量、守護環境。

▲▼最受遊客喜愛、獲日本金獎肯定的「台東慢食節」首次移地至台北華山文創園區舉辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

精選店家組成的台東代表隊、超過100道在地特色料理，現地實做，分享台北的朋友。

饒慶鈴表示，此次主題《很會餐桌》不只是搬到台北的台東慢食節，更是一場台東飲食與人文風土展演，透過料理、飲食，建立起對於自身文化、土地的認同，複製台東的生活模式來台北，並將台東文化輸出到台北。

▲▼最受遊客喜愛、獲日本金獎肯定的「台東慢食節」首次移地至台北華山文創園區舉辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

布農小米飯佐香爆油芒、阿美族傳統草本糯米酒釀、鹿野自然農法黑米紅豆田湯、手剁鬼頭刀燒賣、 台灣原生種木虌果椒麻臭豆腐、綠島月桃傳統鰹竿釣魚粽等，30組精選店家組成的台東代表隊、超過100道在地特色料理、移地300公里外的現地實做，把台東最鮮活、最貼近土地、最真誠的美味，分享給台北的朋友。

▲▼最受遊客喜愛、獲日本金獎肯定的「台東慢食節」首次移地至台北華山文創園區舉辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

除了市集攤位之外，2天依序有六場精彩的台東風土飲食講座，由台東慢食料理人輪番上陣，細細訴說魯凱族血腸和排灣族血腸有何不同；阿美族傳統酒釀如何從瀕臨消失的傳統走向都蘭品牌地酒；自家留種、栽種、發酵各種風味的果釀康普茶令人著迷的原因；成功漁港傳統鏢旗魚捕獲的旗魚為何擁有讓人驚豔的鮮度、油脂分布與彈性；台東海線、山線、南迴的咖啡喝起來各有風味，以及耐旱、營養豐富的部落傳統作物「油芒」如何在年輕一輩的甜點師傅手中，化為穀香陣陣、濃郁酥脆「法式油芒千層酥」的故事。

台東慢食節《很會餐桌》
時間：2021年12月4日、12月5日 11:00-17:00
地點：華山1914文化創意產業園區

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