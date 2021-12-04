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水腦致巴金森症加劇！腰腹腔引流術獲新生　病患見證奇蹟

▲經腰腹腔引流手術治療，林先生的巴金森病症狀變輕了，在講座中高歌「小丑」分享他的病癒人生。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

經腰腹腔引流手術治療，林先生的巴金森病症狀變輕了，在講座中高歌「小丑」分享他的病癒人生。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院神經外科部，運用腰腹腔引流手術治療水腦已累積近千位病人，通常病人伴隨水腦症出現的記憶減退、步態失調走路不穩，甚至尿失禁等症狀，手術後即可獲得很大改善。部主任蔡昇宗3日在台灣醫療科技展分享，病友林先生高歌「小丑」見證術後復原的狀況，贏得熱烈的掌聲。
 
花蓮慈院院長林欣榮、蔡昇宗主任3日下午以「創新醫療慈悲心，能醒能走」分享巴金森病及水腦症的臨床治療。病友林先生與太太兩人也現身講座，分享他們就醫的故事。
 
2年多前，罹患巴金森病多年的林先生，因為症狀已嚴重到臉部僵硬、無法正常說話、飲食，走路只能碎步前進，生活幾乎無法自理，甚至還出現尿失禁，於是到花蓮找林欣榮院長醫治。林院長除了當場幫林先生減藥，結果經核磁共振檢查，也印證林院長在門診時的研判，導致林先生症狀加重的原因是水腦，不是巴金森病。
 
蔡昇宗主任指出，腦部每天會分泌約500cc的腦脊髓液，於腦室與脊椎內循環，但隨腦部功能衰退，導致腦水積於腦室，壓迫神經，就會出現記憶缺損、步態不穩、動作緩慢、頻尿甚至失禁，這些都是常壓性水腦症的典型症狀，但病人也因這些症狀常會被誤認為是阿茲海默症或巴金森病。
 
蔡昇宗主任說，腦水循環出問題，積在腦部的水，除了壓迫到腦神經，也可能導致沒有完全排放的廢棄物在腦部堆積，引流手術就是要治療這兩個問題，但因為傳統腦脊髓液引流手術一定要開腦，導致病人會有比較多的顧慮，而不敢接受手術。

▲經腰腹腔引流手術治療，林先生的巴金森病症狀變輕了，在講座中高歌「小丑」分享他的病癒人生。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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巴金森病及水腦症病友林先生夫妻非常感恩林欣榮院長（左二）、蔡昇宗主任（左一）。
 
最近幾年才興起的腰腹腔引流手術，是在腦水循環會經過的腰椎處放置細細的引流軟管，將腦室內的脊髓液排至腹部，使擴大的腦室變小，不需要開顱，手術傷口小、恢復快；蔡昇宗主任說，除了提高安全性，腰椎腹腔引流管還設有了一個非侵入性的調節壓力裝置，方便醫生在門診時調節腦壓。
 
經以腰腹腔引流手術治療後的林先生，隔天清晨尿失禁症狀即獲改善，幾天後即可大步邁前，可以高歌，吃飯穿衣全可靠自己，和就醫前判若兩人，全家人也重拾幸福生活。
 
家住新北市的林先生特別與妻子來到台灣醫療科技展，參加花蓮慈濟醫院專題講座，林太太的感受特別深。她說，眼看著丈夫的病情無能為力，她陪伴丈夫四處尋醫，嘗試各種民間療法都無法獲解決，夫妻兩人身心苦不堪言。幸好，林欣榮院長、蔡昇宗主任找出病因對症治療，她先生的水腦問題解決了，巴金森症狀變輕了，夫妻倆現在可以四處走透透，走步道登階梯等都不是問題。
 
林先生非常開心，秀出身上的術後的傷口幾乎看不見，更高歌唱完「小丑」，台下聽眾十分感動，掌聲不斷。
 
蔡昇宗主任說，常壓性水腦症是可以治療的，越早發現，越早治療，引流手術後的治療結果也常有戲劇化的改善，目前已逐漸獲得神經外科醫學界的重視。

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