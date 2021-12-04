小貨車失控翻落和平山區水溝　駕駛卡車上消防出動油壓剪救人

▲小貨車失控翻落和平水溝駕駛卡車上，消防出動油壓剪救人。（圖／民眾提供）
記者游瓊華／台中報導
台中市和平山區3日晚間一輛小貨車行經東崎路二段烏寶宮附近時，疑似天色昏暗，視線不良失控翻落水溝，駕駛還卡在駕駛座，消防人員獲報後趕緊前往現場，使用油壓破壞器材協助脫困，將傷者送醫。
消防人員表示，這次意外共派遣雙崎、東勢分隊，出動消防車2輛、救護車1 輛，消防人員8名，由雙崎分隊隊員李易勝帶隊前往搶救。56歲男性駕駛，嘴唇撕裂傷、雙腿骨折、意識清楚，由雙崎91車送往豐原醫院。
▲小貨車失控翻落和平水溝駕駛卡車上，消防出動油壓剪救人。（圖／民眾提供）
記者游瓊華／台中報導
台中市和平山區3日晚間一輛小貨車行經東崎路二段烏寶宮附近時，疑似天色昏暗，視線不良失控翻落水溝，駕駛還卡在駕駛座，消防人員獲報後趕緊前往現場，使用油壓破壞器材協助脫困，將傷者送醫。
消防人員表示，這次意外共派遣雙崎、東勢分隊，出動消防車2輛、救護車1 輛，消防人員8名，由雙崎分隊隊員李易勝帶隊前往搶救。56歲男性駕駛，嘴唇撕裂傷、雙腿骨折、意識清楚，由雙崎91車送往豐原醫院。
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