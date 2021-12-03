特斯拉「千元哨子」上架3天已經缺貨　酸爆蘋果拋光布

▲要價50美元的特斯拉的哨子Cyberwhistle，上架3天真地賣到缺貨。（圖／翻攝自特斯拉官網）



記者林彥臣／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）1日推出一款要價50美元（約新台幣1385元）稱為「Cyberwhistle」的限量哨子，用來嘲諷蘋果手機的擦拭布19美元（新台幣售價590元）的拋光布，沒想到上架3天，已經賣到缺貨。

馬斯克1日在推特上發表新產品Cyberwhistle，還邀請粉絲們向特斯拉吹哨，並且不要浪費錢買愚蠢的拋光布。

Blow the whistle on Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

官網上的介紹指出，Cyberwhistle是一種「高級的收藏品」，由醫用級不鏽鋼製成，它的稜角特徵來自於2019年推出的全電動輕型卡車Cybertruck，可讓用戶依照自己的需求，將哨子掛在鑰匙圈上。

▲蘋果擦拭布當初也熱賣到缺貨。（圖／取自蘋果官網）



根據電腦周邊雜誌Computer Bild報導，馬斯克確實喜歡取笑其他公司，過去不僅取笑蘋果，也取笑過亞馬遜的貝佐斯，他也承認特斯拉的哨子，跟蘋果同樣毫無意義且價格過高。

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