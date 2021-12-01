Omicron確定入侵南韓！　累積5例確診…單日染疫突破5千人

記者劉宛欣／綜合報導

新變種病毒Omicron引發全球恐慌，且已傳播至多個國家。根據《韓聯社》1日報導，南韓近日新冠肺炎疫情確診數飆升、單日確診數突破5千，竟也出現了5例的Omicron確診案例，確定遭新型變種病毒入侵。

▲南韓確定被Omicron入侵。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，南韓感染Omicron個案包括一對住在仁川的40幾歲夫婦，他們10月底完整接種二劑莫德納疫苗，11月14日至23日間赴非洲奈及利亞，24日回國，隔天確診，將二人從機場載回家中的40幾歲男性友人也在同月30日確診，加上2名從其他地區入境的確診者，累計共有5例Omicron案例。

5名確診者之中，40幾歲的夫婦在11月24日從奈及利亞返回南韓，25日收到確診通知，隨後一名友人及同住的一名10幾歲子女也確定染疫，據悉，夫妻兩因為已經完整接種了兩劑莫德納疫苗，因此不須隔離，在獲得確診通知之前也並未受到行動限制。

目前確認染上Omicron病毒的雖然只有5例，但仍有另外2名疑似染上Omicron的案例正在等待檢測結果出爐，因此Omicron確診數仍可能增加。此外，染疫的夫婦以及友人目前僅出現呼吸道及肌肉痠痛症狀。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！