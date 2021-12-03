《花漾世代》校園直擊「氧氣美女」　本周首播就讓你迸出戀愛火花

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「社畜時代」的全新改版節目「花漾世代」終於來囉，首集將在12/03(五)晚上10點上線，要帶你走進大學校園，尋找正妹校花，並由知名造型師使用ecL美妝品，為同學打造出主題風格，最後這些校花將要歷經重重考驗，只有1名優勝者能與主持人合作，拍攝即興創作的MV。





▲「花漾世代」主持人學甫與可強，前往文化大學尋找正妹校花。（圖／ETtoday）。



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在《聲林之王》相當受歡迎了兩位歌手「學甫」與「可強」，在第一集就選中了校園美女的產地「文化大學」，深入校園幫觀眾朋友找到了「抹茶」「芸芸」「妮可」「敏敏」四位校園美女。

▲原本就很美的四位正妹，將會在造型師的巧手改造之下，變身「運動風氧氣美女」。（圖／ETtoday）。



在時尚造型師Jimmy的巧手下，將四位同學改造成「運動風氧氣美女」，風格的轉變直接讓主持人大喊「愛了」，就連文化大學籃球校隊，都想換掉球隊經理啦！

▲▼四位校花與校隊球員們互動，又會產生什麼樣的火花呢？（圖／ETtoday）。



這些校花與球員的互動中，會迸出什麼樣的愛情火花？校花們為了勝出，會有哪些驚人表現？最後能與主持人華麗共演的優勝者，又會是誰呢！？