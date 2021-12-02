上車睡翻…運將竟跑到後座侵犯！人妻睜眼驚見「被騎」崩潰

▲人妻上計程車後熟睡，遭運將侵犯。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／苗栗報導

人妻小妍（化名）2019年7月13日清晨5時許，從桃園某汽車旅館，獨自搭計程車前往苗栗某汽車旅館，途中於車上滑手機滑到睡著。豈料，林姓運將見狀，竟將車輛開至偏僻處，下車走到後座強吻、襲胸小妍，藉此猥褻得逞。法院日前審理後，依乘機猥褻罪，將林男判刑1年6月，可上訴。

小妍於偵查中指出，案發前一晚她與擔任DJ的丈夫到桃園某汽車旅館工作，期間曾喝了酒、與丈夫吵架，對方便自行開車離去。怎料，她致電給丈夫，希望對方回來載她，但是並無回應，於是決定在路邊攔下一輛計程車，打算前往苗栗某汽車旅館。

上車後，她因滑手機滑到睡著，睡覺過程並未無其他感覺，結果只是一睜開眼，就發現林姓運將出現在她眼前，對方雙手放在她頭部左右兩側、身體整個罩住她，而她的平口上衣、連身褲裙則有被移動、撩起來，此外往窗外看，竟是某個山上的路邊，而非前往目的地的路程。

同時間，林男看到她嚇醒，還企圖裝沒事，跑回駕駛座，把車開往目的地，途中2人沒有對談，直到她前往汽車旅館房內，便立即致電給櫃檯，請對方調閱林男進入汽車旅館的監視器畫面以及車牌，並報警驗傷，全案因此曝光。

林男否認犯行，辯稱當時小妍清醒，並沒有強迫對方，反而是案發前，小妍有同意用性交易抵1600元車資，才會到後座親吻對方。

對此，審理期間，小妍還提到，「林男當天整個人騎在她身上」、「驚醒後就看到林男摸她胸部」、「完全不認識林男」。不過，法官勘驗相關事證，不採信林男說詞，審酌後依乘機猥褻罪，將林男判刑1年6月，全案仍可上訴。