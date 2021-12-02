領導風範典範禮讚　2021卓越工會領袖暨會務人員獲獎出爐

▲2021年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果，台南市總工會理事長吳勝雄等14人獲選卓越工會領袖，大台南總工會秘書長沈暄晨等9人獲選卓越會務人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局長王鑫基2日公布2021年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果，台南市總工會理事長吳勝雄等14人獲選卓越工會領袖，大台南總工會秘書長沈暄晨等9人獲選卓越會務人員，獲選人員表現優異，亦對會員勞工之福利有所增益，值得肯定與鼓勵。

台南市總工會理事長吳勝雄、亞洲航空企業工會理事長李文心、台南市東陽實業廠公司企業工會理事長胡尚禮、台南市服飾設計職業工會理事長李仁耀、台南市電氣業職業工會理事長杜文寶、台南市木工業職業工會理事長方澄科、台南市油漆工程業職業工會理事長張學禮、台南市印刷業職業工會理事長周春長、台南市小吃業職業工會理事長王聖文、台南市汽車駕駛員職業工會理事長陳清民、台南市電氣業職業工會監事會召集人陳銘泉、台南市油漆工程業職業工會監事會召集人吳福鐘、台南市泥水業職業工會監事會召集人陳朝騫、台南市小吃業職業工會監事會召集人鄭大明等14人入選卓越工會領袖。

另外卓越工會會務人員有大台南總工會秘書長沈暄晨、大台南總工會財務處長謝芬蘭、台南市木工業職業工會秘書長謝受君、台南市小吃業職業工會秘書長鄭婷宇、台南市各業工人聯合會副總幹事李翠琴、台南市電氣業職業工會秘書郭淑芸、台南市油漆工程業職業工會秘書黃溱蕙、台南市泥水業職業工會秘書沈延鳯、台南市美髮及美容美體業產業工會秘書施筱薇等9人獲選。

台南市勞工局長王鑫基表示，獲選的工會理事長、監事會召集人及會務人員長期以來積極協助本局宣導政令、推行勞政業務，使得市府嘉惠勞工政策得以順利推展，且工會會務人員之優異表現，亦對會員勞工之福利有所增益，值得肯定與鼓勵。

勞工局將於12月10日星期五上午8時45分在善化文康育樂中心，舉行「2021年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與績優志工表揚活動」，屆時將由市長親臨頒獎160家優等、102家甲等工會、卓越工會領袖、會務人員及致贈參與「有情有疼心ㄟ厝 做工行善團」的20家修繕、義剪工會匾額，藉以表彰渠等、卓越成就，也感謝工會無私奉獻與市府團隊一起努力，共同實現黃偉哲市長「希望家園、弱勢優先」的施政藍圖，讓臺南市成為幸福之都。

台南市電氣業職業工會杜文寶理事長表示，為響應黃偉哲市長「希望家園、弱勢優先」的施政理念，組織水電專業修繕團隊積極參與「有情有疼心ㄟ厝 做工行善團」弱勢勞工家庭房屋修繕計畫，建造安全家園提升居住品質，也透過愛心慈善會，帶領會員投入社會公益活動，持續送物資助弱勢愛心直送到家，發揮「人飢己飢」的精神，將每一位會員的愛心發揚光大，出錢出力作公益，幫助更多的艱苦人感受到社會的善心與溫暖。

台南市木工業職業工會理事長方澄科及秘書長謝受君，發起組織愛心志工服務隊，也參加「有情有疼心ㄟ厝 做工行善團」弱勢勞工家庭房屋修繕計畫，同時號召會員發揮「取之社會，回饋社會」傳愛精神，落實「一日志工、終身志工」的初衷，透過愛心慈善會定期探視獨居老人溫馨送愛，將善心義舉遠播傳愛，希望此舉能喚起更多慈善團體及善心人士共同響應。

大台南總工會秘書長沈暄晨榮獲人才發展品質管理（TTQS）金牌、國家訓練品質特別獎、國家人才發展獎機關團體獎等佳績，積極協助總工會之基層工會優化辦訓品質及系統，結盟整合多個辦訓機構成立『TTQS家族』，提供基層勞工及基層工會訓練資源及服務，未來持續秉持「整合工會能量、多元服務優化」的理念服務基層工會。

勞工局長王鑫基表示，非常感謝杜理事長、方理事長、謝秘書長、沈秘書長及所有做工行善團志工伙伴們的公益熱忱，協助弱勢得以安居、樂居，感受到人間處處有溫情，透過溫馨送愛關懷活動讓弱勢朋友能夠感受到社會的善心與溫暖，讓良善的社會生命力在台南更多角落蔓延，期盼社會大眾更多人能共襄盛舉，一起打造台南成為「幸福城市、希望家園」。