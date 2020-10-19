▲創世公益園遊會 11/14登場，台中獅子會齊捐30萬獻愛心。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

受疫情影響，今年各社福機構善款都縮水，為幫助創世台中院照顧植物人，創世基金會台中分院將於11月14號，在台中勤美綠園道，舉辦親子獻愛公益園遊會，活動也受到台中12個獅子會分會響應，由仁愛獅子會帶頭齊捐30萬元協助舉辦活動，邀請大家踴躍參加。

創世基金會台中分院院長陳偉龍表示，原本園遊會訂在4、5月時舉辦，但受到疫情影響延後，且也因疫情的關係，今年到9月底為止各界的愛心捐款較去年同期減少2成，這次相當感謝台中仁愛獅子會號召12個分會愛心捐款，讓活動可以順利舉辦，活動收入扣除支出後的盈餘將全部用於植物人安養上。

仁愛獅子會會長張晉瑋則說，工作上曾經接觸過南部創世基金會，看到許多植物人相當年輕，但所需要的設備、備品也很大，需要護理人員盡心盡力照護，許多植物人家庭也過得辛苦與艱困，認為幫一個植物人等於幫一個家庭，所以在獅子會分會長群組登高一呼，邀請獅友們捐款，獲得熱烈回應，也相當感動。

這場親子獻愛公益園遊會將在11月14日上午11點到下午5點在台中勤美綠園道舉辦，當天規劃30個吃喝玩樂攤位、摸彩活動，目前也亟需各界愛心認攤，也觀迎民眾參加。