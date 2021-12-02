備戰Omicron！春節7+7、10+4防疫旅館就地採檢　陳時中曝1夜4決議





▲立法院社福衛環委員會，衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

魔王株Omicron已經入侵多國，而國內即將春節還有7+7專案，讓人憂心是否會出現破口。衛福部長陳時中今日表示，昨晚召開高階緊急應變會議，一路討論到11點多，歸納出4大重點，除了1~3類一線人員接種第三劑間隔縮短至5個月，今天下午開打，另針對春節專案採檢，不管10+4或者7+7，中間採檢都必須在防疫旅館或集檢所就地進行。

立法院社福衛環委員會今日邀請衛生福利部部長、內政部次長、外交部次長針對「面對COVID-19變異病毒Omicron疫情威脅，我國疫苗、邊境管理政策因應作為、COVID-19口服藥研發採購及審查進度」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委邱泰源質詢時提問，是否有提出阻擋Omicron病毒入侵的具體措施？

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陳時中說明，第一、指揮中心將提供莫德納疫苗給1~3類（除中央防疫官員外）第二劑接種滿5個月者接種。

第二、改變旅客入境後的採檢模式。旅客入境後必須住進集中檢疫所、防疫旅館，由於需於第7天、第10天接受採檢，由於此階段感染者的病毒量較高，為避免病患將病毒帶入醫院，將安排採檢人員至集中檢疫所、防疫旅館進行採檢，現在已完成配對，讓採檢報告能在一天內完成。

第三、針對後續的7天、4天返家的居家檢疫，也協調和內政、警政、民政加強聯繫關懷，落實電子圍籬，且如違規外出就要加重罰則。

最後，陳時中也提到，Omicron的空氣傳播可能比較強，由於秋冬期間大多民眾都關在室內，民眾除注意通風外，還要加強快篩，雖然現在變異病毒對台灣還沒有影響，年底的大型活動臨時變動的可能性不高，但民眾仍要有心理準備。