間隔縮短為5個月！第三劑今午後閃電開打　張上淳親揭「2大考量」

▲第三劑間隔縮短為5個月！張上淳親揭「2大考量」：3族群抗體下降。（圖／翻攝台大醫院記者會直播）

記者嚴云岑／台北報導

Omicron變異株來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心規劃全民接種第三劑，指揮官陳時中今（2）日更在立法院表示，1至3類人員第三劑間隔縮短為5個月，午以後就可以到醫療院所直接預約，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳上午在台大醫院記者會親揭ACIP決策原因，主要是基於2大考量。

中央流行疫情指揮中心推動新冠疫苗追加劑，第二劑接種滿6個月以後可以接種第三劑，指揮官陳時中今早於立法院宣布，針對醫事人員、一線防疫人員等1~3類疫苗優先對象，會提供莫德納疫苗，並且間隔縮短為5個月接種，初估12/7前有6萬人符合資格。

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台大醫院今（2）日召開「COVID-19臺大醫院診治及照護經驗新書發表記者會」，張上淳也以台大副校長身份出席，分享513病房在過去兩年的收治照顧經驗。會後被問及第三劑縮短為5個月的建議依據，他表示，這是週日ACIP在指揮中心開會的決議。

張上淳提到，目前國際建議可以開始施打第三劑，但與第二劑至少間隔6個月，不過部分國家也提及在必要條件下可縮短至5個月，考量第一線醫護人員、國籍航空機組員多接種AZ疫苗，前者在照顧病人時可能會碰到病毒，後者雖然在外站已盡量保持零接觸，但仍有零星感染傳出。

此外，多數1~3類族群接種至今已逾6個月，體內中和抗體會隨時間逐漸下降，加上目前疫苗供應充足，因此才做出提早施打建議供指揮中心參考。

今日台大醫院記者會由內科團隊分享專責病房照護經驗，另提到與地理系溫在弘教授團隊合作研發的主動式急診多層次感染症地理資訊系統。

台大醫院急診醫學部主任李建章表示，此系統可從被動追蹤來源，到透過急診病患的主訴症狀，校正最小地理區的人口數和年齡性別結構，早期偵測到可能的呼吸道和腸胃群聚，並進一步定位特定病原的感染源，就像替急診室裝上雷達，可以提早偵測到社區潛在的感染爆發，及早做出病房設置規劃。