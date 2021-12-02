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快訊／3大族群今午後可打第3劑「限莫德納」　指揮中心14:00說明

▲▼12/1指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12/2）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮官陳時中今早於立法院宣布，針對醫事人員、一線防疫人員等1~3類疫苗優先對象，會提供莫德納疫苗，並且間隔縮短為5個月接種，今天中午宣布以後就可以到醫療院所直接預約，初估12/7前有6萬人符合資格，相關狀況預期記者會中說明。

中央流行疫情指揮中心推動新冠疫苗追加劑，第二劑接種滿6個月以後可以接種第三劑，陳時中於立法院衛環委員會報告中指出，因應Omicron變異株疫情，指揮中心將提供莫德納疫苗給1~3類（除中央防疫官員外）第二劑接種滿5個月者接種。

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陳時中指出，因為ACIP委員會建議第三第間隔６個月，必要時縮短為5個月，因應這個未知情況，認為增加第一線保護力是應該要做的，今天中午宣布以後，1~3類除中央防疫官員之外就可直接到醫療院所預約施打，免上預約平台，估計有12/7約６萬人符合條件。

今天也是第16輪疫苗開打，提供AZ、BNT、莫德納三種疫苗含混打在內的第二劑，共有109萬人完成預約。其中BNT96.7萬人，預約率約54%，AZ9.6萬人預約，預約率21％，莫德納3.3萬人完成預約，預約率僅17%。

第16期預約情況，莊人祥日前說明，莫德納第二劑接種已經達到93%，AZ第二劑接種比例也有84%，本來合乎施打的人數就比較少，而後序也會持續開放民眾不用上1922平台，可以於任何時間到衛生局指定合約醫療院所直接預約接種等方案。

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