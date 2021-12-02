林秉樞恐散佈4女不雅片　關鍵2證人曝！其中1人是護士

▲檢方複訊後以反覆實施之虞等為由，1日晚間將林秉樞（圖）聲押禁見。（圖／翻攝自Rapheal Lin臉書）

圖、文／鏡週刊

新北地檢署偵辦立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，檢方複訊後以反覆實施之虞等為由，將他聲押禁見，專案小組發現全案至少還有2名關鍵證人尚待約詢，其中最關鍵的白色「Qubii Duo備份豆腐」因存有林秉樞收藏的性愛影片，警方搜索時卻找不到，由於警方昨晨在板橋馥都飯店拘人時，林秉樞的另名小護士女友曾同處一室，她是否協助隱匿關鍵證據或知情不報，成為專案小組追查重點。

知情人士告訴本刊，林秉樞被拘提前，他的小護士女友與他一度在房內休息，由於警方搜索林投宿的客房2個小時，除了查扣手機、錄音筆與黑色備份豆腐外，根本不見白色備份款豆腐，是否被該名小護士帶走，或林秉樞藏在其他地方，專案小組已列為核心偵辦方向。

由於該名小護士與林秉樞交往多月，雖未曾遭林出手痛毆，但她一度因故惹怒林而挨罰下跪，整個過程都被林用手機錄下。由於小護士在警方逮捕林秉樞時，並未參與高嘉瑜家暴案，警方當下初步訊問後，直接讓她從飯店離開，但目前關鍵白色備份豆腐找不到，有必要火速再找她釐清案情。

除了小護士可能知情外，專案小組發現，本月1日凌晨PTT八卦版出現一篇名為「［爆卦］ 馬文鈺喪禮鬧場 高嘉瑜本人報警抓人」的文章，不少鄉民懷疑是替林秉樞洗白形象的帶風向文章。

由於發文者是鼎鼎有名的「台獨機關槍」，即現任台北市某議員助理李柏璋，藉由PTT 帳號「CrazyWinnie（瘋狂維尼）」爆料高嘉瑜前男友到林母靈堂發傳單過程，企圖為林洗白。

文中還擺明嗆聲：「難道當天的警察不是高嘉瑜幫她時任男友林先生叫去的嗎？」「說什麼被毆打到不成人形，根本也畫油添醋刻意放大，這是高委員自稱遭毆打後，幾天去板橋豐華小館所拍的照片。這都還是沒戴口罩的照片 請問哪裡片體鱗傷？…馬文鈺你他媽告訴我啊？」

由於該則爆料貼文中「男友視角」高嘉瑜戴帽子眼睛直盯手機，但高的眼睛瘀青一塊、嘴唇也明顯腫起來，手上還有包紮膠帶，專案小組不得不懷疑林秉樞可能將手邊資料備份給他人，至於李柏璋是否握有相關檔案，或全案是否還有共犯，有待檢警進一步釐清。

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