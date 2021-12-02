　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林秉樞恐散佈4女不雅片　關鍵2證人曝！其中1人是護士

檢方複訊後以反覆實施之虞等為由，1日晚間將林秉樞（圖）聲押禁見。（翻攝自Rapheal Lin臉書）

▲檢方複訊後以反覆實施之虞等為由，1日晚間將林秉樞（圖）聲押禁見。（圖／翻攝自Rapheal Lin臉書）

圖、文／鏡週刊

新北地檢署偵辦立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，檢方複訊後以反覆實施之虞等為由，將他聲押禁見，專案小組發現全案至少還有2名關鍵證人尚待約詢，其中最關鍵的白色「Qubii Duo備份豆腐」因存有林秉樞收藏的性愛影片，警方搜索時卻找不到，由於警方昨晨在板橋馥都飯店拘人時，林秉樞的另名小護士女友曾同處一室，她是否協助隱匿關鍵證據或知情不報，成為專案小組追查重點。 

知情人士告訴本刊，林秉樞被拘提前，他的小護士女友與他一度在房內休息，由於警方搜索林投宿的客房2個小時，除了查扣手機、錄音筆與黑色備份豆腐外，根本不見白色備份款豆腐，是否被該名小護士帶走，或林秉樞藏在其他地方，專案小組已列為核心偵辦方向。

據消息人士透露，林秉樞只有手機、錄音筆與黑色備份豆腐遭查扣，根本不見白色備份款豆腐。（示意圖，讀者提供）

由於該名小護士與林秉樞交往多月，雖未曾遭林出手痛毆，但她一度因故惹怒林而挨罰下跪，整個過程都被林用手機錄下。由於小護士在警方逮捕林秉樞時，並未參與高嘉瑜家暴案，警方當下初步訊問後，直接讓她從飯店離開，但目前關鍵白色備份豆腐找不到，有必要火速再找她釐清案情。

除了小護士可能知情外，專案小組發現，本月1日凌晨PTT八卦版出現一篇名為「［爆卦］ 馬文鈺喪禮鬧場 高嘉瑜本人報警抓人」的文章，不少鄉民懷疑是替林秉樞洗白形象的帶風向文章。

由於發文者是鼎鼎有名的「台獨機關槍」，即現任台北市某議員助理李柏璋，藉由PTT 帳號「CrazyWinnie（瘋狂維尼）」爆料高嘉瑜前男友到林母靈堂發傳單過程，企圖為林洗白。

PTT八卦版出現「馬文鈺喪禮鬧場 高嘉瑜本人報警抓人」的爆掛文章，被不少鄉民懷疑是替林秉樞洗白形象的帶風向文章。（翻攝自PTT）

文中還擺明嗆聲：「難道當天的警察不是高嘉瑜幫她時任男友林先生叫去的嗎？」「說什麼被毆打到不成人形，根本也畫油添醋刻意放大，這是高委員自稱遭毆打後，幾天去板橋豐華小館所拍的照片。這都還是沒戴口罩的照片 請問哪裡片體鱗傷？…馬文鈺你他媽告訴我啊？」

由於該則爆料貼文中「男友視角」高嘉瑜戴帽子眼睛直盯手機，但高的眼睛瘀青一塊、嘴唇也明顯腫起來，手上還有包紮膠帶，專案小組不得不懷疑林秉樞可能將手邊資料備份給他人，至於李柏璋是否握有相關檔案，或全案是否還有共犯，有待檢警進一步釐清。

★《鏡週刊》關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【獨家】【高嘉瑜遭家暴】替林秉樞在PTT發文洗白　沒品維尼：我和台南朋友被他騙慘了
【獨家】【高嘉瑜遭家暴】白色豆腐頭隨身碟竟變黑的　高嘉瑜律師：證物遭調包
【獨家】【高嘉瑜遭家暴】手機親密影片檔案夾至少有4人　高嘉瑜回馬槍加碼告林秉樞

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了
林秉樞隨身必備「小肉槌」！出國偷摸舞孃胸部遭罰　曝4大黑歷史
Omicron入侵美股狂洩！　道瓊「反彈大跌」461點
今晨最低10.3℃　明天會更冷！可能觸及冷氣團定義
快訊／林秉樞涉7罪遭收押「高嘉瑜應該很開心」：人生至此已最低

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高嘉瑜母看直播淚曝女兒坎坷情史　「夜深人靜時她是孤單的」

林秉樞恐散佈4女不雅片　關鍵2證人曝！其中1人是護士

高嘉瑜遭家暴被酸蹭聲量　導演看不下去公開對話還原：有苦不敢言

林秉樞「存私密照豆腐頭」已被調包！　高嘉瑜律師爆內幕

林秉樞涉7罪遭羈押禁見　5度道歉「部分是高嘉瑜掌鏡，我沒偷拍」

涉「賣淫健檢」幫陸女來台　中山醫院院長200萬交保

快訊／高雄街頭深夜又見球棒隊！囂張畫面曝光　惡煞開車狠撞帶砸

林秉樞隨身必備「小肉槌」！出國偷摸舞孃胸部遭罰　曝4大黑歷史

獨／高雄技師自撞翻車躺路中　才酒駕被判刑…惹怒老闆罵「該死」

快訊／林秉樞涉7罪遭羈押「高嘉瑜應該很開心」：人生至此已最低

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

2兄妹庭院玩耍...門口突見小牛！　哥化身英雄拿棍子驅趕勇敢保護

高嘉瑜母看直播淚曝女兒坎坷情史　「夜深人靜時她是孤單的」

林秉樞恐散佈4女不雅片　關鍵2證人曝！其中1人是護士

高嘉瑜遭家暴被酸蹭聲量　導演看不下去公開對話還原：有苦不敢言

林秉樞「存私密照豆腐頭」已被調包！　高嘉瑜律師爆內幕

林秉樞涉7罪遭羈押禁見　5度道歉「部分是高嘉瑜掌鏡，我沒偷拍」

涉「賣淫健檢」幫陸女來台　中山醫院院長200萬交保

快訊／高雄街頭深夜又見球棒隊！囂張畫面曝光　惡煞開車狠撞帶砸

林秉樞隨身必備「小肉槌」！出國偷摸舞孃胸部遭罰　曝4大黑歷史

獨／高雄技師自撞翻車躺路中　才酒駕被判刑…惹怒老闆罵「該死」

快訊／林秉樞涉7罪遭羈押「高嘉瑜應該很開心」：人生至此已最低

提供最佳方案真正感動客戶！東森購物客服之星鄭品芸

沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

特／歡迎光臨《華燈初上》　「一具酒店女屍」揭開條通愛恨情仇

高嘉瑜母看直播淚曝女兒坎坷情史　「夜深人靜時她是孤單的」

林秉樞恐散佈4女不雅片　關鍵2證人曝！其中1人是護士

美歐高層2日進行中國對話　台灣列入討論主題

高嘉瑜遭家暴被酸蹭聲量　導演看不下去公開對話還原：有苦不敢言

《華燈初上》80年代絕美妝容逆天！只靠4步驟瞬間變身復古女神

挺台遭中國打壓　馬克宏支持立陶宛總統：做了勇敢決定

賴床大王！懶柴犬睡死緊貼床上　主人喊「吃肉肉」仍閉眼叫不醒

社會熱門新聞

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

獨／「男友視角照」帶風向文作者非林男

即／桃園29歲女遭封屍

即／林秉樞涉7項罪嫌　法院裁准羈押禁見

林秉樞隨身帶「小肉槌」　出國偷摸舞孃胸部

高雄博愛路封路！老闆怒罵：該死　

不缺女人！林秉樞性侵卻能脫罪

高嘉瑜進飯店的前幾天…原來是「她」在陪林秉樞

家暴高嘉瑜遭移送！　林秉樞：「高嘉瑜掌鏡」

墾丁星級飯店停車場離奇車禍　騎士撞遊覽車亡

重機男大生逆向超車　攔腰撞左轉車重摔

林秉樞喊高嘉瑜拍影片　被警兇：講什麼啦

獨／嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

男友自己住　台北女開監視器一看崩潰

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

「3生肖」12月財運飆升！有機會變大富翁

妻傳訊「媽得癌症」！夫一句回應被打臉

元元買股「半個月賺100萬」：錢多到免上通告

獨／「男友視角照」帶風向文作者非林男

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

即／桃園29歲女遭封屍

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面