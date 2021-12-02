天氣冷就是要吃鍋啊！石二鍋鐵粉推爆「在家隨食開鍋」組合超暖心又飽胃

▲冷冷的冬天就想在家吃火鍋，石二鍋「在家隨食開鍋」，從鍋底、火鍋料、沾醬和冰品一應俱全，暖心、方便又美味。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

冷颼颼的冬天吃鍋超級幸福，身為石二鍋鐵粉的私廚女王Irene激推她的心頭好「石二鍋在家隨食開鍋」組，在平常去的便利超商、超市或各大賣場就可以順手囤一些在家，像是爆香石頭鍋、剝皮辣椒雞肉鍋有料鍋底、還有石二鍋精選綜合火鍋料，再配上自己喜歡的肉品、蔬菜等，在家什麼時候吃都超方便，而且一樣美味！

私廚女王Irene喜歡自己在家料理宴請親友，冬天更適合以火鍋料理滿足所有人的胃口，不過事前備料工作繁瑣，要調製火鍋精髓的湯頭也是一門功夫，想輕鬆端出好料的Irene，此時就會拿出她的壓箱寶「石二鍋在家隨食開鍋」組，鴛鴦鍋裡一次煮「爆香石頭鍋」、「剝皮辣椒雞肉鍋」兩種湯底。石二鍋的爆香石頭鍋湯底加入濃縮雞湯精華與日本道地柴魚汁熬煮，內附蔥、蒜麻油爆香包，炒過讓湯頭更有香味，好友吃了一口大讚蔥蒜的香氣十足。剝皮辣椒雞肉鍋，選用了安全優質的氣冷雞，雞肉Q彈鮮甜，辛香微辣的剝皮辣椒雞湯非常濃郁，喝一口湯頭「全身都暖起來」；再沾一下石二鍋特製沙茶醬，香氣獨特，根本就是百搭神器。

非常推薦要再加買石二鍋精選綜合火鍋料，裡面有百頁魚豆腐、招牌水晶餃、芋香貢丸和香菇貢丸。近期網友熱烈討論就是印上「石二鍋」字樣的百頁魚豆腐，這款是由魚漿製成，多了鮮甜美味。而店內必點的招牌水晶餃，外皮Q彈，晃動的模樣看了讓人食指大動，肉餡味道飽滿新鮮「不像冷凍過的」。經典的芋香貢丸則是選用國產新鮮豬腿肉，佐以芋頭丁塊，脆感扎實、芋頭香四溢。

如果吃火鍋一定要配主食的話，更不能錯過石二鍋這款低卡的烏龍麵，讓你在吃飽的同時又不會增添罪惡感。也有比較豪邁的吃法，我會用石二鍋特製的沙茶醬和一點點白醋，拌開後醬料均勻完整包覆麵條，「吃起來超唰嘴」！

最後就以石二鍋招牌「檸檬冬瓜冰沙」，為火鍋趴畫下完美的句點，酸酸甜甜的滋味非常解膩。還沒吃過石二鍋的新朋友們可以到住家附近的便利超商、超市買來嘗鮮，方便又美味，一次多買幾盒放在家裡，有客人朋友拜訪時，拿出來招待立刻成為全場亮點！