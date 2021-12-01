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推特新CEO上任一天速改政策　用戶上傳影片照片「缺1條件」將被刪

▲▼iPhone上使用推特 Twitter。（圖／路透）

▲推特更新隱私規範，未來用戶未經他人許可，將不得發布他人私人的影片、照片或其他媒體內容。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

印度裔技術長亞格拉沃（Parag Agrawal）11月29日接任Twitter（推特）CEO，他上任第一天（11月30日）就決定更新平台的隱私規範，未來用戶未經他人許可，將不得發布他人私人的影片及照片，一旦違反將進行刪除。

Twitter原本的隱私條款，用戶已經不允許「在未獲得他人同意」的情況下，分享他人隱私的資訊，像是地址、GPS 位置、身分資料、電話號碼、銀行帳號及醫療紀錄等，用以防止特定人士遭肉搜，甚至被鎖定攻擊或報復。

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這一次更新政策後，除了原先的隱私規範外，用戶未來在分享「他人的影片及照片」時，必須先獲得當事人授權同意，否則一旦收到當事人或當事人的代理人檢舉，平台就會進行刪除。

推特也解釋，條款不適用公眾人物，不過若內容被用在騷擾、恐嚇等，一樣會視為違反規定，另外群眾及公開活動也不適用，例如抗議活動、運動賽事活動等現場照片。

推特表示，平台會根據貼文內容進行評估，考量前因後果或評估是否會促進公眾利益，像是是否會被媒體報導使用等各類因素，因此建議用戶不要從過往的實例，或透過任何假設做出結論。

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