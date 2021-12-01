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生女兒都是她的錯！人妻被「婆婆+老公」家暴　昏死3天半身癱瘓

▲▼ 人妻被家暴。（圖／翻攝自搜狐號）

▲走投無路的楊曉紅決定向社會求救。（圖／翻攝自搜狐號，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

家暴事件層出不窮，大陸山東一名32歲的人妻因為生的是女兒，不僅被丈夫毆打，就連婆婆也加入施暴行列，導致她被打到半身癱瘓、小腿萎縮，險些喪命，但婆家人卻不聞不問，迫於無奈的她近日決定向社會求救。

綜合陸媒報導，該名受害者是32歲的楊曉紅，她和丈夫趙志華（化名）於2015年結婚，並和公婆同住，但她2017年生下女兒後開始了一連串噩夢。

重男輕女的婆婆和丈夫一次都沒有給楊曉紅好臉色，認為生出女兒是她「不爭氣」、都是她的錯，因此平時除了無事生非找事罵她，詛咒出一些很難聽的字眼，後來還愈發嚴重，開始動手打她。

打了第一次後家暴就頻繁發生，楊曉紅經常被打得鼻青臉腫、體無完膚，去年3月她與婆婆發生爭執，隨後被毆打。看到妻子本能性用手護住身體，一旁的丈夫頓時火冒三丈，加入母親的施暴行列，對楊曉紅拳打腳踢。

▲▼ 人妻被家暴。（圖／翻攝自搜狐號）

▲楊曉紅被打到雙下肢癱瘓。

沒過多久楊曉紅就昏死過去，再次醒來已經是第三天，而丈夫一家並沒有將她送醫，「他們不准我出門，不讓我去醫院，還惡狠狠威脅我，把我關了80多個小時。幸虧我70歲的老娘聽聞此事後，急匆匆地從老家昌邑趕了過來，這才把我送去醫院，得到救治，保住了我這條性命。」

醫院開出的驗傷單顯示，楊曉紅有膀胱挫傷、雙下肢肌無力、雙下肢癱瘓、雙側乳房挫傷、右側大腿挫傷等傷勢，她更11月初被鑑定為「一級殘疾」。

▲▼ 人妻被家暴。（圖／翻攝自搜狐號）

▲殘疾人證。

然而楊曉紅報警後，後續發展卻讓她傻眼。楊曉紅表示，雖然她報警並提出驗傷單，但當地管轄的奎文分局，竟給楊曉紅下達《不予行政處罰決定書》，理由是警方認為「法醫對楊曉紅的傷情沒能做出等級評定」，因此決定對老公、婆婆不予處罰。

之後楊曉紅回了娘家，不久2歲的女兒被丈夫強行帶走，不僅如此，對方還多次上門騷擾，「他三天兩頭就來一次，除了大吵大鬧，他們還撬我家的門鎖，用腳踹門，甚至停我家的水電，為此我報警都幾十次了。」

▲▼ 人妻被家暴。（圖／翻攝自搜狐號）

▲楊曉紅現狀。

楊曉紅忍不下這口氣，於是到市政府告狀，市府的行政復議決定雖認定警方的判定程序違法，但沒有要求警方重啟調查的實質效力，於是楊曉紅訴諸法律程序，一狀告上法院。

楊曉紅在一審勝訴，但夫家繼續上訴，本月1日二審判決出爐，楊曉紅再度勝訴，法院撤銷濰坊市公安局奎文分局作出的《不予行政處罰決定書》，並重新作出處理。

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