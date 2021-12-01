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社會 社會焦點 保障人權

高嘉瑜遭外貌PR值90男友家暴　高帥系恐怖情人7特徵分辨

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜驚爆遭家暴、限制自由2天，男友林秉樞被挖出正在攻讀政大博士班，甚至被網友封為「外貌PR值90以上」的高學歷帥男。究竟要怎麼防範恐怖情人，台南市警局婦幼隊曾分享7大特徵，包含緊迫盯人、習慣性斥責等等。

高嘉瑜。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲高嘉瑜遭男友施暴，隱忍半個月才報案。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

43歲的林秉樞與高嘉瑜同樣出身法律系，目前在政大念博士班，專攻政治哲學及中國研究，近年他以Raphael Lin為筆名，經常在媒體投稿及撰寫專欄，臉書還不時秀出與政治人物的合照。有網友好奇在PTT發文詢問「林秉樞外貌PR值多少」；大多數鄉民認為至少在PR值90以上，「43歲這樣絕對有前1％」、「這有中上吧，而且他身高180公分」，實在很難想像他會做出這樣的事。

▲▼高嘉瑜男友林秉樞過去曾上廣播節目。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網）

▲網友認為林秉樞（右）43歲還能保持這樣的外貌，已經算是中上水準。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網）

究竟要如何辨別恐怖情人，台南市警局婦幼隊曾分析以往案例，歸納出7大特徵，分別如下：

1、緊迫盯人，隨時掌控對方行蹤，過分干預，占有或控制慾強，包括查看通訊軟體對話訊息或手機通話紀錄。
2、習慣性斥責對方或常以輕蔑的態度看待人事物。
3、有酗酒、吸毒習慣或經常有暴力行為或言語。
4、有自殘習慣或紀錄或以自殺威脅、恐嚇、以死相逼。
5、情緒反覆無常或容易失控、暴怒。
6、對方提到前任情人的離去，情緒忿忿不平。
7、猜忌、疑心病重，甚至會禁止與其他第三者的任何接觸。

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲有緊迫盯人、習慣性斥責等行為，就有可能是恐怖情人。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

台南市警局婦幼隊提醒，若發現伴侶有上述情形，可以撥打全國保護專線113或110向警察機關求助，而在報案後或是獲得法院核發的保護令之後，也別忘記做好4大自我保護措施。

1、不接觸：勿與對方單獨接觸，如有必要須會面，選擇明亮人多的地方，並找親人、朋友陪同前往，避免讓自己處於危險情境。
2、不聯繫：斷絕與對方金錢來往，不接受對方示好物品，勿以同情心理持續與對方聯繫，避免讓對方存有機會要求見面。
3、不激怒：談話時避免挑釁、辱罵的言語激怒對方，觀察對方行為舉止，如發現對方情緒高漲或有異常神情時，立刻求助，並伺機離開現場。
4、親友保護：告訴自己及對方的親人、朋友等目前感情窘境，請求幫忙勸說開導或協助留意，以免對方發生傷人或自殘行為。

最後，台南市警局婦幼隊表示，若是要與這類型的伴侶分手，切記要慎選時間和地點，最好告訴親友要談分手的「人、事、時、地」等資訊，或請人陪同，談判時也不要用言語或行動激怒對方，分手後避免繼續聯繫；萬一分手之後對方仍有持續的騷擾或傷害行為，建議立刻報案，由警方依法介入處理。

★ETtoday關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

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