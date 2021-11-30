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社會 社會焦點 保障人權

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

台鐵3167次列車今（30日）上午10時許於嘉義水上鄉南靖車站，傳出一名薛姓男子喊出「我要殺人」，警方獲報到場立即將薛男制伏，所幸無人傷亡，現場亦無查獲刀械。對此，南靖車站李姓副站長受訪時指出，案發當時一名準備前往台南永康的女乘客遲遲不上車，曾向他比出「殺頭」的手勢，經詢問下才知道薛男高喊要殺人。

▲▼李姓副站長受訪指出，有一名女乘客向他比出殺頭的手勢。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼李姓副站長受訪指出，有一名女乘客向他比出殺頭的手勢。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼李姓副站長受訪指出，有一名女乘客向他比出殺頭的手勢。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方說明，30日上午接獲副站長通報，3167次列車有旅客反應車廂內有一名男子說要殺人，經查，係40多歲薛姓男子所為，但其身上並無其他凶器，並否認有揚言要殺人，僅表示近期家裡逢喪事、心情不好；由於薛男此話一出造成旅客驚恐，全案將朝公共危險罪偵辦。

南靖車站李姓副站長受訪時則表示，案發當時一名準備前往台南永康的女乘客遲遲不上車，曾在售票處向他比出「殺頭」的手勢，而他眼見乘客一個個下車，還有一對夫妻往後方車廂移動，經詢問下才知道薛男高喊要殺人，趕緊通報鐵路警察局請求支援，將薛男逮捕。

台鐵說明，今上午10時13分3167次列車於南靖車站，有旅客通報車上有名旅客宣稱要殺人，10時56分路警到場將該旅客帶下車調查後，發現其為現行犯，因車長和司機員要配合調查，故3167次南靖=潮基停駛。

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