梅山瑞里綠色隧道道路優化　三年投入近億元經費

▲梅山瑞里綠色隧道道路優化提升，三年投入近億元經費！（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為提升觀光品質，積極整建梅山瑞里綠色隧道，29日上午舉行「梅山瑞里綠色隧道道路優化發布會」，為展現地方特色體驗，由瑞里社區發展社區將當地茶席、金牌咖啡精心佈置於綠色隧道讓人享用，縣長翁章梁笑說，瑞里猶如仙境，如果縣政府設在山上，每天都會很開心啊！

「交通與識別標誌是導入遊客的基礎工作！」翁章梁說，瑞里觀光資源豐富，綠色隧道更是個幽靜美景，為吸引更多遊客前來，嘉義縣政府積極投入經費改善，盼透過道路改善優化，讓更多遊客方便抵達，感受到嘉義旅遊的高質感，進而帶動嘉義的觀光產值，邀請大家一同來嘉義山區旅遊，除欣賞美景外，也能喝杯好茶，享受高山咖啡的好滋味。

此外，嘉義縣166觀光產業發展協會於11月26日成立，翁章梁說明，成立觀光軸線協會的目的，盼藉由來自多元產業的會員整合意見，對外能去申請資源，推動地方觀光或辦理課程，未來也能推出套裝行程至全台旅展販售，遊客能來嘉義體驗深度旅遊，打造專屬166軸線的特色。

瑞里為嘉義縣山區西北廊道特色觀光中心樞紐，建設處副處長蔡育宗說明，自108年起至110年共投入經費近1億元修繕，針對縣道166線及瑞里周邊聯絡道路進行道路改善工程，改善長度近25公里。

其中，針對改善梅山瑞里綠色隧道景觀及道路，嘉義縣政府建設處向中央爭取前瞻計畫計1800萬元，除新增19個道路指示牌及2個入口意象跟12座休息座椅，也改善村里連接綠色隧道的道路，透過向中央爭取大型建設經費來優化梅山瑞里綠色隧道整體旅遊體驗。

嘉義縣梅山鄉瑞里村因三月紫藤花盛開稱為紫色山城，文觀局自103年推廣至今小有名氣，為提升山區交通便利性，多年來偕同阿管處積極向交通部觀光局爭取台灣好行瑞里線，終於110年獲補助。

台灣好行瑞里線首發班車已於11月20日通行，全線沿經嘉義市區到梅山鄉瑞里(嘉義火車站、檜意森活村(北門)、竹崎火車站(親水公園)、東水道(文峰遊客中心)、金獅奉茶亭、雲潭瀑布、圓潭生態園區、源興宮、瑞里(瑞太古道)、瑞太資訊站，共10站)假日及國定假日行駛，往返共6班次。

文觀局表示，為配合中央振興券發放，推出Q碰券加碼優惠，11月1日起入住嘉義縣合作旅宿即可獲得每房1000元Q碰券，限量 5萬5000份，使用期限至111年2月28日。