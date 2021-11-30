老婦異物哽塞　不要干擾傷病患自發性咳嗽和出力呼吸

▲▼嘉義市政府消防局救災救護指揮科接獲異物哽塞報案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局救災救護指揮科於29日9時47分，接獲報案興達路表示家中有人用餐後，疑似異物哽塞致使無法呼吸情形，立即派遣第一大隊德安分隊救護車前往救護。

救護人員到達現場，發現患者林姓(女性77歲)坐在椅子上臉色發紫，家中外勞表示餵食到一半時，就有無法順利進食，且呼吸聲音異常情況。救護人員立即將患者從後方抱起實施哈姆立克急救，雖有吐出喉嚨異物，但仍是無法言語溝通和正常呼吸，救護人員再改以CPR後，隨即嘔吐出部分食物恢復清醒；但仍是無法言語，隨即給予患者氧氣後，送往嘉義基督教醫院進行診療。

嘉義市政府消防局表示， 確認患者因異物噎住引發呼吸困難時，應在第一時間施行急救，協助將異物排除，恢復呼吸暢通。以下介紹異物哽塞時的一般處理：

一、輕度異物哽塞：傷病患可能會有兩手掐住脖子、不斷咳嗽的徵候。

(一)立即詢問傷病患或家屬「病人噎到了嗎?」。

(二)鼓勵傷病患咳嗽，絕不要去干擾傷病患自發性的咳嗽和出力的呼吸。

二、重度異物哽塞(傷病患清醒)：

傷病患咳嗽聲音逐漸微弱或沒有咳嗽、呼吸更加困難或不能呼吸、吸氣時有高頻率的雜音、發紺、不能說話或全身軟弱，可能會有兩手掐住脖子的徵候。

(一)立即詢問傷病患或家屬：「傷病患噎到了嗎?」。

(二)若傷病患點頭表示或無法發出聲音時，應立即在傷病患後面使雙腳成弓箭步， 前腳膝蓋置於傷病患胯下，上半身靠近或貼緊傷病患背部以穩住傷病患。

(三)一手握拳(大拇指與食指形成之拳眼面向肚子)放於上腹部正中線，位置於肚臍上緣，另一手抱住放好之拳頭，若無法實施腹部推擠應考慮胸部按壓，例如：懷孕後期或肥胖者。

(四)雙手用力向傷病患的後上方快速瞬間重複推擠，且隨時留意是否有異物吐出，直到傷病患意識喪失或異物被排除為止。

(五)若異物無法排除且傷病患意識喪失而癱在施救者身上時：

請讓病人平躺並開始進行心肺復甦術(CPR)。若在CPR當中看到異物出現於病人口腔，可以嘗試用手指移除。