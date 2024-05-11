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大陸 大陸焦點 特派現場

陸首個兩岸科技創新中心座落北京　台企揭進駐3原因：形象更好

▲▼ 兩岸科技創新中心,邱全成。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲兩岸科技創新中心。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸首個兩岸科技創新中心在北京正式運營，吸引京台超過30家科技企業參展。台企代表北京瑞愛鑫生醫科技總經理陳建勳10日受訪表示，之所以選擇北京是因為企業形象更具優勢，且醫療認證全大陸都認可，希望透過「台灣科技+大陸市場」將產品推廣到全世界。

▲▼ 兩岸科技創新中心,邱全成。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲兩岸科技創新中心。（圖／記者蔡儀潔攝）

兩岸科技創新中心座落在北京經濟技術開發區，今年4月正式啟動運營，進駐的兩岸企業包括緯創、英業達、新漢智能等。台灣電電公會大陸副首席代表、英業達北京公司總經理邱全成表示，兩岸科技創新中心主要負責協助台資企業，在大陸內需市場順利開拓業務，幫助新創公司生根發展。

▲▼ 兩岸科技創新中心,邱全成。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲邱全成。（圖／記者蔡儀潔攝）

對比起科技之城深圳，北京亦莊具有何種優勢？邱全成指出，北京高校和科研機構屬於大陸「領頭羊」，台企可在此成立研發中心，完成兩岸經濟圈「建構」；他們鼓勵包括電電公會會員的台企，在亦莊成立研發中心，當地也提供很好的平台助力科技創新。

▲▼ 兩岸科技創新中心,邱全成。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台企代表北京瑞愛鑫生醫科技總經理陳建勳。（圖／記者蔡儀潔攝）

陳建勳則指出，兩岸對大健康需求都很高，當時要來大陸設立全資子公司時，考慮了廈門、深圳等地，經過3個月評估後，選擇北京亦莊。

陳建勳進一步闡述道，首先醫療器械進軍大陸內需市場，需要得到相關認證，而在首都北京獲得的認證，全大陸省市都認同；其次企業形象更佔有優勢；最後北京名校林立，可以說是「絕對不缺人才的地方」。

▲▼ 兩岸科技創新中心,邱全成。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲亦莊開放無人車上路。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，「兩岸科技創新中心」現設有科研協同、成果展示、技術交流、項目合作、人才交往、企業服務六大功能平台，突出以科技創新為主導，以科技服務為核心，推動京台科技合作和兩岸優勢產業對接，服務北京國際科技創新中心建設，助力深化兩岸融合發展。

作為「兩岸科創中心」的承載地，亦莊是北京國際科技創新中心建設「三城一區」主平台和「高精尖」產業主陣地，聚焦高技術製造業和戰略性新興產業發展，構築「中國芯（晶片）」、「網聯車」、「創新藥」、「智能造」，形成了「421」產業體系。

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