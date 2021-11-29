國民黨拒審預算　林俊憲：沒資格稱在野黨，只是鬧事集團

▲國民黨團召開「行政院行政不中立全面停審111年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立院黨團今（29日）表示，行政院拿國家預算宣傳萊豬，以及中油刊登廣告宣傳三接，違反行政不公立，試圖影響公投結果，宣布此刻開始，國民黨團暫停審查中央政府明年度總預算，直到行政院長蘇貞昌道歉為止。對此，民進黨立委林俊憲痛批，別人有忠誠的反對黨，台灣只有拉全國下水的鬧事集團國民黨。

林俊憲今（29日）表示，現在立法院非常忙碌，因為正是審查下個年度中央政府總預算的時刻，至少要在年底前通過大部分重點業務單位的預算，才不會讓國家停擺，但不知道是不是天氣冷了就不想上班，國民黨雙手一攤，又說不審預算了，這已經不知道是第幾次。

林俊憲指出，國民黨的理由很可笑，說是政府宣傳公投「違反行政中立」，先不論政府為自己的政策辯護本來就是理所當然的事，拿這個當停審預算的理由也太莫名其妙，對政府有不滿不正應該嚴格監督預算嗎？自廢武功還沾沾自喜，簡直是國家的悲哀。

林俊憲認為，國民黨的胡鬧式杯葛究竟哪裡有問題？堪稱當代民主先驅的英國有個說法，叫做「女王陛下的忠誠反對黨」，指的是在野黨的下議院領袖，意思是雖然我反對執政黨施政，但我依舊效忠這個國家，一切監督杯葛都是為了讓國家更好，這才是在野黨真正的精神和職責。

林俊憲批評，國民黨在野5年多了，還是看不出他們有任何明確的政策路線，處處以自己的政治利益為依歸，提出毫無道理、自己都說不清楚的公投就算了，還藉此找理由阻礙政府運作，把國家混亂視為自己的勝利，看看別人的「忠誠反對黨」，國民黨連稱為在野黨的資格都沒有，充其量就是個鬧事集團罷了！