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第2劑疫苗覆蓋率54.55%　柯文哲憂去年夢魘重演：趕快去打

▲▼柯文哲呼籲民眾盡快打第二劑疫苗。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲柯文哲呼籲民眾盡快打第二劑疫苗。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎爆發至今已2年，在疫情緩解之際，新變異病毒株Omicron讓世界疫情危機四伏。台北市長柯文哲今（29日）呼籲，第二劑疫苗覆蓋率只有54.55%，現在許多醫院都開了疫苗門診，沒打滿疫苗的趕快去打。

台灣本土疫情降低，連帶影響台灣疫苗施打意願。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29日）表示，近一個月疫苗預約不管是意願還是施打都相對降低，但這次病毒相對比較奇特，沒打疫苗的人靠其他人打疫苗來保護自己，風險可能增高，因此，呼籲沒打的趕快打，接種不是治療而是預防，若等到有疫情起來想要再打，那時的保護力是來不及的。至於是否跟進日本鎖國防堵Omicron，陳時中指出，目前是有居留證才能入境，商務和外籍學生則是專案處置，而過年期間對於專案引進減量或不進行。

「彷彿是去年的夢魘重演。」柯文哲晚間也透過臉書呼籲民眾盡快接種第二劑疫苗。他表示，跨年前變種病毒Omicron來勢洶洶，日本從明天起全面禁止外國商務客與留學生入境，南韓也啟動更嚴格的邊境管制，除了關注台灣的邊境管制，還有疫苗覆蓋率問題，許多國家已經開打第三劑，台灣的第二劑疫苗覆蓋率只有54.55%，提醒大家，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，現在許多醫院都開了疫苗門診，沒打滿疫苗的請趕快去打，提升保護力。

至於台北跨年活動會不會停辦，柯文哲則說，請大家不要過分恐慌，這一年來類似的場景已經面對好多次，現在離跨年還有32天，此刻台灣疫情沒有變化、也沒有發生社區感染，讓我們做好最壞的打算、最好的準備，北市會強化應變跟保險機制，也請市民戴好口罩、勤洗手，盡快接種兩劑疫苗。

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