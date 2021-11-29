用大數據分析巡邏路線　徐國勇：員警到超商用餐可增加見警率

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

近來街頭和超商暴力事件頻傳，內政部長徐國勇先前提出註記球棒、要超商店員配置辣椒水等言論，引發熱議。對於提高見警率，徐國勇今（29日）再出奇招，他表示，員警可到超商用餐，增加超商的見警率。

立法院內政委員會邀集相關部會，就「如何強化治安和社會安全網以保障民眾安全暨近5年行政院治安會報辦理情形及成效」進行專題報告並備詢。

徐國勇備詢前受訪表示，會用大數據分析巡邏路線，有一些縣市針對巡邏做一些調整，員警出去巡邏的時候也必須休息、上洗手間、買飲料等，有的員警會主動往超商吃午餐、晚餐和消夜，這個可以在很多的面向，增加超商的見警率和安全。

徐國勇指出，會調整巡邏路線，透過大數據分析，每個時段熱點不一樣，加上聚集的人潮會有不同的熱點，據此調整熱點的時段，就可以把巡邏的路線、交叉的巡邏網更加密集，這部分警政署已有都規劃，有些縣市已經開始處理，像嘉義市有在研議；另外，兩三個派出所的巡邏網，可以交叉、重疊，都可以增加見警率。

徐國勇強調，這不會增加員警的負擔，原則是用大數據、科技，在不增加員警負擔的範圍內調整巡邏路線，再加上桃園可以到超商用餐這些，都可以在相當程度構成見警率的增加，對於整個治安的維護有相當的功效。