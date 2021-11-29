國民黨拒審預算　民進黨酸：施政成績贏不了就直接把國家陪葬

▲國民黨團召開「行政院行政不中立全面停審111年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針國民黨立院黨團29日下令全面拒審111年度中央政府總預算案，綠營幕僚表示，國民黨這幾年來，不論是在立院杯葛、拖延法案、預算案的議程，還是2018年用公投亂大選，今年又想重演公投亂象，甚至罷審預算，無非就是希望讓各項施政窒礙難行，他認為，藍營無非是施政成績追不上綠營，乾脆就把整個國家拉下來陪葬。

曾任國會助理的綠營幕僚受訪表示，從2016年民進黨政府執政後，每到中央政府總預算審查會期，國民黨都會上演杯葛、拒審、關閉協商大門，或是案海戰術，拖延預算審查，如今，距公投剩下三週不到的時間，國民黨用「行政不中立」為由，拒審中央政府總預算案，分明就是為了政黨鬥爭，羅織名目來阻礙國家進步發展。

該幕僚表示，1218四項公投議題，主要都與政府施政有關，而政府行政部門就是反方，本身就有義務針對施政內容做說明，國民黨團拿這當理由作為罷審預算案，更證明只是藉口。

他說，對於公投行政中不中立的問題，國民黨過去把公投視為毒蛇猛獸、糖衣毒藥，像是馬英九執政八年間封殺所有公投提案一樣，自始自終不了解公投真正的精神，遑論公投正反方的角色地位，對國民黨來說，公投的目的或許還不是改變政策方向，而是阻礙國家政策沒有辦法推動。

該幕僚指出，根據國內外機構預測，今年台灣的經濟成長預計有6％，居四小龍第一位，且名列世界前茅。如此優異的經濟表現，對國民黨想要再起，確實是很高的門檻，與其如期通過預算給民進黨有力氣拚政績，不如罷審預算，來拖住小英政府的前進腳步，只是這樣受害的更是國家和全體國民。

這位幕僚強調，國民黨這幾年來，不論是在立院杯葛、拖延法案、預算案的議程，還是2018年用公投亂大選，今年又想重演公投亂象，甚至罷審預算，無非就是希望讓各項施政窒礙難行，更因而引發民怨來打擊民進黨，既然施政成績追不上，不如把整個國家拉下來陪葬。

對於國民黨杯葛預算的動作，民進黨發言人周江杰則表示，行政機關作為公投提案的相關關係人，本來就有說明政策的責任，並沒有違反行政中立的問題，國民黨提出公投，還不准行政機關為自己的政策辯護，甚至說不贏行政院就翻桌拒審預算，完全顯現出國民黨就是要搗亂台灣，他呼籲國民黨，不要挾持國家人民的利益作為政治鬥爭的工具。