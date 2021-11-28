行政院美牛豬廣告配美國旗　洪孟楷：聯手外國打壓本土業者？

▲國民黨立委洪孟楷表示，雜誌上美牛美豬照片，配上美國國旗，卻原來是行政院的廣告。（圖／取自洪孟楷臉書）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委洪孟楷28日表示，民進黨政府為了宣傳公投，已經無所不用其極，行政不中立更是家常便飯，近日在雜誌上有美牛、美豬的廣告，甚至配上美國國旗，卻原來是行政院的廣告，怎麼會胳膊往外伸廣告別國肉品，「這不是打壓本土業者嗎？」

洪孟楷28日中午在臉書以「拿人民納稅錢打美牛美豬廣告，民進黨政府不只開放萊豬難道還有業績壓力嗎！」為題發文表示，雜誌上美牛美豬照片，配上美國國旗，卻原來是行政院的廣告。

洪孟楷批評，這種用人民納稅錢幫別國肉品大打廣告實在離譜，沒有最下限、只有更下限，他更要代表三族群人問政府，「對得起國人嗎？」

洪孟楷指出，他要代表台灣本土牛、豬農問政府，什麼時候行政院管到肉的銷售，要廣告也是幫本土，怎麼會胳膊往外伸廣告別國肉品，「這不是打壓本土業者嗎？」

洪孟楷再指，他要代表納稅人問政府，憑什麼拿人民納稅錢幫進口肉品打廣告？難道民進黨政府不只開放萊豬進口，還有業績壓力？還是行政院現在是美國肉品台灣總代理？簡直離譜。

洪孟楷也說，他要代表基層公務員問政府，這樣的廣告預算從什麼科目來？幫別國肉品大打廣告主計單位能夠同意核銷？民進黨政府不要為了護航萊豬而讓基層公務員吃上官司。

洪孟楷認為，民進黨政府為了宣傳公投已經無所不用其極，行政不中立更是家常便飯，但現在還濫花納稅錢大搞宣傳，公投大家都可以有立場，但就問憑什麼拿人民的錢來幫外國的肉行銷，「明年的預算審查，就先從這種浮編濫用的預算刪減開始」。