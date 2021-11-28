台北少年觀護所傳多次「搖房暴動」　知情人士曝原因：伙食太差

圖文／鏡週刊

昨（27日）在許多矯正署人員通訊群組中，瘋傳一段1分20秒影片，只見畫面中一道佈滿鐵絲刺網的水泥牆內，傳出陣陣敲碗及喧囂聲，有知情人士向本刊透露，片中場景正是位於土城的台北少年觀護所，其中的少年收容人，本月因伙食問題，已製造數次搖房暴動，但所方和矯正署卻遲遲拿不出解決辦法，讓基層感到相當無奈！

根據影片中的內容，先是聽到疑似少年收容人發出的陣陣喧囂聲，接著便傳出連續的敲碗聲響，緊接著就有疑似觀護所的人員大喊：「不要動！」，但少年收容人們仍不斷怒聲大叫，甚至用三字經咒罵觀護所人員。

除了現場影片流出，在臉書一個疑似由監所人員所成立的社團《監所小窩》中，也提及相關事件稱：「昨日台北小雞飼育觀察場，小雞群…瘋狂咕咕叫…，從雙十就一直…狂叫，昨日爆發更嚴重的衝突，連爬山山友吃粥都聽見雞叫聲…」，還標籤「台北小雞觀察場再度大搖房」「雙十2次昨日也有已多次」。

知情人士指出，會造成觀護所少年收容人暴動的原因，是他們覺得所內伙食太差，根本就吃不飽，經多次反映，所方及矯正署都置之不理，於是製造多次搖房；但眼看衝突擴大，少觀所主管竟還不准一線人員使用辣椒水等防具壓制暴動的少年收容人，讓基層人員相當不滿，認為長官既不解決根本問題，又要他們手無寸鐵的面對這些收容人，根本毫無擔當！

針對爆料，本刊詢問矯正署，但至截稿前尚無回應。



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