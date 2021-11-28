　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北少年觀護所傳多次「搖房暴動」　知情人士曝原因：伙食太差

台北少年觀護所本月份傳出多起搖房暴動事件。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

昨（27日）在許多矯正署人員通訊群組中，瘋傳一段1分20秒影片，只見畫面中一道佈滿鐵絲刺網的水泥牆內，傳出陣陣敲碗及喧囂聲，有知情人士向本刊透露，片中場景正是位於土城的台北少年觀護所，其中的少年收容人，本月因伙食問題，已製造數次搖房暴動，但所方和矯正署卻遲遲拿不出解決辦法，讓基層感到相當無奈！

 
 

根據影片中的內容，先是聽到疑似少年收容人發出的陣陣喧囂聲，接著便傳出連續的敲碗聲響，緊接著就有疑似觀護所的人員大喊：「不要動！」，但少年收容人們仍不斷怒聲大叫，甚至用三字經咒罵觀護所人員。

除了現場影片流出，在臉書一個疑似由監所人員所成立的社團《監所小窩》中，也提及相關事件稱：「昨日台北小雞飼育觀察場，小雞群…瘋狂咕咕叫…，從雙十就一直…狂叫，昨日爆發更嚴重的衝突，連爬山山友吃粥都聽見雞叫聲…」，還標籤「台北小雞觀察場再度大搖房」「雙十2次昨日也有已多次」。

疑似由監所人員成立的臉書社團中，也提及北觀所的搖房事件。（讀者提供）

知情人士指出，會造成觀護所少年收容人暴動的原因，是他們覺得所內伙食太差，根本就吃不飽，經多次反映，所方及矯正署都置之不理，於是製造多次搖房；但眼看衝突擴大，少觀所主管竟還不准一線人員使用辣椒水等防具壓制暴動的少年收容人，讓基層人員相當不滿，認為長官既不解決根本問題，又要他們手無寸鐵的面對這些收容人，根本毫無擔當！

針對爆料，本刊詢問矯正署，但至截稿前尚無回應。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【嘉監主管土皇帝】受刑人狂被惡整　嘉義監獄驚爆離譜管理
【槍擊要犯有夠孬1】與警方駁火百槍才就逮　前槍擊要犯出獄闖禍竟變小孬孬
【解密天道太陽會2】拓展組織廣納全台角頭　初代會長吳桐潭自封「太陽王」

【你可能也想看】

►一起飛上天！薩摩耶跟導演爸玩飛行傘　淡定模樣網讚：冒險系萌犬

►每餐故意「留一顆飼料不吃」　三花貓超可愛理由暖哭網友

►拍到街貓「踩著別人往上爬」瞬間　中間喵呆萌表情成亮點

►虎斑喵玉米整根啃　2同伴傻眼貓咪：我有點擔心這孩子沒問題嗎？

►謝謝你救了我！袋鼠凍僵呆站冰冷湖中　「獲救後反應」暖哭網

►「可愛就是正義！」3柴犬散步中練成絕技　萌翻20萬網友

►大哥你是誰？「神祕大鳥」違停腳踏車　網勸千萬別嚇牠：會挫賽

►癌末老拉拉瞇眼趴「獨輪推車」登山　主人淚吻：最後一次冒險

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
2分鐘越獄逃40天！「北韓前特種兵」落網畫面曝
最新民調出爐！　四大公投「有三案」可能翻盤
7-11招牌出現「紅糖果」謎樣符號！　網驚曝：新型態服務
住3天就殺人！　他徒手勒斃女房東「動機曝光」
臉蛋排第二！「女生第一眼看男生哪裡」答案超殘酷
地圖砲狂開！男星「3分鐘嘴爆」金馬入圍者
台大爆集體作弊！　校方回應了
爬窗狠殺新莊女！兇手背景起底　曾奪「混雙銅牌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

灰鵝生出「黑心蛋」！　內行人曝原因：不排除是天然黑色素

6萬蜜蜂慘遭「斬首撕成碎片」　亞洲大虎頭蜂侵美…螫針足以殺人

跪地求婚愛犬「比跟前夫在一起快樂」　失婚女：牠搖尾巴接受了

展現追食意願！擱淺偽虎鯨奇蹟存活　命名「亮鯨鯨」為牠加油

動物寶寶為何不早點見客？　動物園曝：野生動物存在「殺嬰行為」

3mins標記罹難者！台首隻IRO認證狼犬退役找家　撒嬌忘記是大狗

陸續收編3離乳浪貓「因眼睛缺陷選牠」　媽：像戴美瞳放大鏡

奴才想你了！新發明讓貓狗「撥視訊電話給主人」　緩解分離焦慮症

懸賞千元抓浪貓「放生20km」外　鶯歌社區公告惹議…動保處出手了

生物學家潛水遭遇虎鯊追殺　暖心座頭鯨「護花藏鰭下」頂回水面

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

茄子蛋《當男人戀愛時》破億金曲登金馬　《愛情你比我想的閣較偉大》舞台超美！

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

超商店員別怕！APP報案隱秘不刺激對方　影像位置即時傳輸

入住才3天就殺人…新莊狠男「從後方徒手勒斃」女房東！動機曝光

宜蘭3貼機車追撞前車「4歲女童不治」　家屬PO網求監視畫面

台北少年觀護所傳多次「搖房暴動」　知情人士曝原因：伙食太差

草地驚見老鼠藥！愛狗人士炸鍋批「缺德」　衛武營認了他們放的

爬窗狠殺新莊女房東！兇手背景起底　曾奪「啦啦隊混雙銅牌」

快訊／新莊女陳屍家中！原以為疫苗害命　死因大逆轉「竟是他殺」

台南歸仁轎車冒白煙　警消破窗驚見中年男死亡

人妻化身女騎士！小王喊「我愛妳騎我」：水好多…夫見啪啪氣炸

風暴中出手！雲林誠信碗粿爸燙傷感染　顏清標接他到台中治療

小優開口討入厝禮...徐乃麟大方送冰箱　她遭爆「通告也是要來的」

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

只有2天！超商咖啡飲品「任選第2杯半價」開喝

不老電競開打⋯齊勒斯無情30殺 阿公氣勢不輸「尊絕不凡」亮出來

超商店員別怕！APP報案隱秘不刺激對方　影像位置即時傳輸

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

愛馬仕又刷新拍賣史最貴紀錄！　1429萬鱷魚皮鑲鑽凱莉包稱霸

入住才3天就殺人…新莊狠男「從後方徒手勒斃」女房東！動機曝光

宜蘭3貼機車追撞前車「4歲女童不治」　家屬PO網求監視畫面

少油少鹽少糖！米其林二星名廚任總監　台北大直高檔粵菜餐廳新開幕

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

好兄弟轉行賣保險　他幫衝業績卻被戴綠帽

熊貓口罩遮車牌！正義哥一舉動狂吸1.3萬人朝聖

人妻棄10萬薪顧幼子　夫竟偷吃狂拍性愛片

檢舉魔人「1年業績2萬件」基層警累炸！紅黃線將不開放檢舉

台北女吃完拉麵被要LINE！她剛給…男友出來目睹氣炸

快訊／新莊女陳屍家中！死因大逆轉

快訊／板橋民宅大火　屋主無生命跡象

即／休旅車撞進超商！驚險瞬間影像曝

人妻化身女騎士！小王喊「我愛妳騎我」：水好多

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五「最終場優惠品」一次看

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

好市多拳手警局休息！他賽後分析見疑點

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

好兄弟轉行賣保險　他幫衝業績卻被戴綠帽

熊貓口罩遮車牌！正義哥一舉動狂吸1.3萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面