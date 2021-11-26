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劉雨柔上健身房遭偷拍淋浴　色老闆誆「受害人」被打臉重判

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲女藝人劉雨柔踢爆健身房老闆裝針孔偷拍。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

記者黃哲民／台北報導

女藝人劉雨柔去年踢爆北市「Tick-Tock Studio」健身房當時老闆陳作彤，涉偷裝針孔攝影機竊錄女客淋浴、更衣，劉女與另4位受害人提告，氣憤陳男狡辯卸責，均拒絕和解，檢方起訴請求重懲，陳男自稱也是遭偷拍的受害人，台北地院指陳男犯後態度惡劣，依3個竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，合併判刑1年2月。

本案源於劉雨柔去年（2020年）3月到「Tick-Tock Studio」練完拳擊，盥洗時察覺淋浴間裡1個看起來像充電插頭的東西，外表有可疑的圓孔，趨近細看，感覺好像內有鏡頭，立刻報警到場，拆開檢查赫見暗藏針孔攝影機，內存影像檔案包括劉女在內多位女性更衣、淋浴或如廁畫面，陳男臉孔也出現其中。

台北地檢署偵辦認定陳男涉嫌偷拍，依竊錄罪嫌起訴他。陳男始終不認罪，辯稱從外型以為只是手機充電插頭，所以帶回家使用過，因此臉孔才會入鏡，陳男的女友陪同出庭力挺，受訪表示：「我相信他不會做這樣的事情！」

法官審理認為，陳男身為健身房負責人、自稱會定期巡檢廁所防偷拍，照理看到1個不該出現在廁所的可疑物品，且每次拔離插座後，會因「不明原因」又插回廁所插座上，就該清走以確保顧客安全，但影像顯示，陳男不僅多次拔取、帶回家使用或放到健身房櫃臺充電，甚至還有邊滑手機邊直視攝影機鏡頭的舉動。

法官查明這款針孔攝影機可用手機安裝APP遠端操控，陳男竟能不偏不倚看著攝影機鏡頭位置滑手機，且影像顯示陳男最初帶回家使用的錄影時間為「1970年」，之後歷次錄影都和健身房內監視影像的時間相符，可見陳男就是帶回家先測試，用手機APP連線攝影機校正時間後放進廁所偷拍。

法官認定陳男案發後可能刪除APP，所以警方最初檢查陳男手機沒發現，之後回頭扣押手機要做科學鑑識，因陳男手機被重置而、復原廠設定，只好作罷，但陳男辯詞有許多矛盾，不足採信。

法官指陳男利用顧客對他的信任而犯下本案，侵犯被害人隱私、造成心裡恐懼，其中1位被害人更為此經常哭泣，陳男卻沒道歉，還推稱願意和解但前提是還他清白，劉女等5位被害人都拒絕和解，檢方並以陳男將偷拍責任推給其他無辜教練，犯後態度惡劣，請求重懲，法官今將陳男偷拍5女所犯3罪各判刑8月，合併應執行1年2月徒刑，可上訴。若就此定讞，陳男須坐牢。

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