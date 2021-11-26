新變種魔王Nu或從「愛滋患者體內」進化出現！　香港已2人感染

▲香港新增2例最新變種病毒。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

非洲內陸國家波劄那（位於辛巴威西南）發現新冠肺炎新型變種病毒「B.1.1.529」（Nu），據香港橙新聞報導，香港首次發現南非出現的新變種病毒，一共有2人確診。病毒學家表示，該種變異株有可能「比此前所有新冠變異毒株都要可怕」，或從愛滋病患者體內進化而來。

香港衛生署衛生防護中心表示，根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，進一步確認以上2名病例個案的基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，和於南非及波劄那發現的排序相似，顯示由南非抵港的病例為源頭病例，涉及一名36歲南非抵港的印度男子，另一名病例是其酒店房間對面的62歲加拿大返港男子。

據報導，36歲男性病例10月23日離開香港前往南非，曾於10月22日在香港進行檢測，結果呈陰性。他乘搭航班QR818於11月11日返抵香港，抵港時於機場檢測結果呈陰性，他於指定檢疫酒店進行檢疫期間的樣本結果呈陽性，並帶有變異病毒株。

此前，南非國家傳染病研究所（NICD）當地時間11月25日發表聲明表示，已在南非檢測到一種新型新冠病毒變種B.1.1.529。據基因測序，這個新變異毒株出現了32處刺突蛋白突變，且其中的一些突變有助於病毒逃避免疫。

倫敦帝國理工學院的病毒學家湯姆·皮科克博士表示，這一新變異毒株的突變情況「非常可怕」，有可能「比此前所有新冠變異毒株都要可怕」，包括目前在全球範圍內占主導地位的Delta毒株，後者的刺突蛋白突變為16處。

此外，倫敦大學學院遺傳學研究所所長弗朗索瓦·巴洛克斯教授表示，B.1.1.529變異毒株中的大量突變，顯然是在一次「單一爆發」中累積起來的，這表明它可能是在免疫系統較弱的人，如未經治療的愛滋病毒/愛滋病（HIV）患者慢性感染期間進化而來的。