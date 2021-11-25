台電電纜線連續失竊　新化警追緝竊嫌送辦

▲台南市新化分局破獲台南市山上區、新化區台電電纜線連續遭竊案，循線緝獲陳姓竊嫌，起獲作案自小客車及竊盜工具，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市山上區、新化區於10、11月份連續發生台電電纜線遭竊案，造成路燈熄滅，公眾往來發生危險，住戶生活不便，農民耕作困難，台南市警新化分局長蘇政敏十分重視，指示成立專案小組循線緝獲38歲陳姓竊嫌，起獲作案自小客車及竊盜工具，全案依竊盜罪嫌送辦。

新化分局指出，案發後分局長蘇政敏隨即指示偵查隊及山上所、新化所成立聯合專案小組，務必迅速將此重大民生竊盜案偵破，防止類似案件再次發生。





偵辦員警發現作案車輛乃1部白色MARCH自小客車，每次作案均遮蔽車牌以防止警方查緝，增加不少辦案難度，偵辦員警遂擴大跨區調閱監視器，終於鎖定涉案車輛及嫌犯身分，經蒐證後向台南地院聲請搜索票，前往涉嫌人陳姓男子住處搜索，當場在該白色涉案自小客車上起獲破壞剪、美工刀及手套等作案工具1批，陳嫌供稱已將竊得之銅線變賣，所得贓款1萬多元已花用殆盡。

新化分局蘇政敏分局長表示，陳嫌因有毒癮而動輒破壞民用電纜線造成路燈熄滅，公眾往來發生危險，住戶生活不便，農民耕作困難，惡性重大，有反覆實施之虞，建請臺南地檢署檢察官向法院聲請羈押陳嫌，防止竊案發生，也呼籲民眾發現可疑人或車輛，務必通報警方查處，共同維護地方治安。