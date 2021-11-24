高山再迎雪？越來越猛「強烈冷氣團」下周恐報到　12°C濕凍大降溫

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，東北季風減弱、氣溫再回暖，明天（25日）白天高溫北部、宜花可回到22至24度，中南部、台東26、27度，清晨仍有涼意，低溫約15至19度。因南方有多水氣北移到台灣上空，降雨增多，迎風面東半部、大台北地區有局部短暫雨，東北部注意局部較大雨勢，其他地區雲量增多，偶爾飄雨；下一波變冷落在30日（下周二），有接近冷氣團等級的冷空氣影響台灣。

氣象局預報，25日東北季風稍減弱，氣溫稍回升，各地早晚較涼，由於南方雲系北移影響，台灣附近水氣增多一些，大台北、東部、東南部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，尤其東北部有局部較大雨勢發生機率。氣溫方面，西半部、東北部低溫15至18度，花東19、20度，白天北東高溫可回升至22至24度，其他地區26至29度，中南部日夜溫差稍減小些。由於中低層水氣增多，25日晚至26日（周五）清晨在3500公尺以上的高山有下雪、下霰或結霜機率。

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預計下一波變化落在下周，30日有一波鋒面通過及冷空氣南下，氣象局預估，強度可能達大陸冷氣團等級，北部、東北部及東部天氣將轉冷，這波冷空氣目前觀察顯示比上周的東北季風更強，迎風面的北東持續有局部短暫雨，且這樣偏冷天氣可能會到12月3日（下周五）。

災害預報士賈新興分析，未來4天環境轉偏東風，東半部雲量水氣多，有機會下雨，其中26至29日（下周一）宜蘭留意局部較大降雨，東半部水氣偏多時間長，從過去至12月3日雲量都偏多，日照不夠。

至於溫度變化上，賈新興依據台北氣象站預報指出，未來4天溫度沒有明顯變化，水氣多，高溫維持在20至25度，下一波變化落在11月30日，風向轉東北風，白天鋒面通過，北東轉雨，晚上強烈大陸冷氣團影響明顯，高低溫都明顯下滑，最低點約在12月1日（下周三）低溫下探12度，又回到濕冷天氣，但很快就轉乾，預估12月2日環境又轉偏東風，水氣多，台北高溫沒有明顯上升，低溫則漸漸爬升。提醒民眾進入冬季，北東地區早晚偏涼，注意保暖。

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