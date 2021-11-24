新冠疫苗第3劑接種規劃、青少年第2劑BNT打不打　11／28開會討論

▲指揮中心11/24記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前疫苗涵蓋率第一劑已達77%，第二劑也來到49.81%，逼近5成。而外界持續關心第三劑追加接種議題，指揮中心指揮官陳時中說，相關議題與12~17歲青少年第二劑接種規劃，都會於週日（11/28）ACIP會議討論。

指揮中心今（24）日公布新冠疫苗接種年齡分布，陳時中表示，第一劑接種最多為18~29歲，覆蓋率達到92%，最低則出現在75歲以上長者，覆蓋率73%；第二劑覆蓋率最高則是65~74歲達到77%，接著是75歲以上，最低則是12~17歲的0%，因為該族群第二劑暫緩接種。

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當時是為防罕見心肌炎副作用比較容易出現在年輕族群才暫緩第2劑BNT疫苗施打，陳時中說，預計28日將開專家會議討論，依討論狀況再決定何時公布結論。

至於第三劑疫苗，陳時中說，相關議題都會一起討論，但由於這議題可能會牽涉蠻大，一次會議不見得能討論完，但有這次一樣有排進去。

陳時中昨天也提到第三劑規劃，現在看起來國外打第三劑都跟原來的並沒有不同，所以當然是看這樣時間跟專家的建議，就現有疫苗作施打。基本上我們還是會照著讓大家打相同疫苗的可能性，今年打幾種，明年會照這樣準備。至於如何接種，陳時中說，會比照這段時間，三軌並行，從平台、指定合約院所、造冊。

陳時中日前也表示，第三劑到底怎麼打還是要由 ACIP 委員開會做決定，最快也要明年一月底，現在還有些時間可以多做觀察。